Вместо аспирина травы

При стенокардии, гипертонии прием аспирина снижает риск развития инфаркта миокарда. Но вместе с тем выявлено немало и побочных действий этого препарата. Аспирин может спровоцировать тошноту, головокружение, снижение слуха. Он значительно снижает свертываемость крови, проницаемость стенок кровеносных сосудов и поэтому может вызвать кровотечения. А также изъязвления слизистой желудка и кишечника. В редких случаях возможно и развитие так называемой «аспириновой астмы»(риносинусит, приступы удушья). Чтобы избежать всего этого негатива, советую использовать вместо аспирина травы, которые обладают аналогичным действием.

Ива белая

Самый первый аспирин был получен из коры ивы белой. Иву белую иногда даже называют «аспириновым деревом».

Залейте стаканом кипятка чайную ложку измельченной коры ивы белой. Держите на слабом огне пять-семь минут, полчаса настаивайте, процедите. Затем долейте отвар кипяченой водой до начального уровня. Пейте по трети стакана за полчаса до еды трижды в день. Курс — 14 дней.

Лабазник(таволга вязолистная)

В экстрактах семян лабазника и особенно цветков обнаружен метилсалицилат, который препятствует образованию тромбов.

Стаканом кипятка залейте ст. ложку сухих цветков таволги вязолистной(лабазника), полчаса настаивайте, процедите. Принимайте по одной/пятой стакана за полчаса до еды три раза в день. Курс — 14 дней.

Корень одуванчика

Приготовьте порошок из сухого корня одуванчика. Принимайте по одной/пятой чайной ложки порошка после еды, запивая водой, трижды в день. Курс — 30 дней. Затем сделайте перерыв на семь дней и повторите прием.

Также содержатся салицилаты

В кабачке, огурце, дыне, помидоре, вишне, клубнике, малине, абрикосе, черешне, черносливе, клюкве, апельсине, финике, изюме, меде.

Поэтому при сердечно-сосудистых заболеваниях обязательно вводите их в свой рацион питания.

Луковая шелуха

Добавляя отвар луковой шелухи в чай, вы укрепите сосуды, сделаете их более эластичными. А значит, сбережете ваше сердце.

Залейте двумя стаканами воды горсть луковой шелухи, доведите до кипения, пять минут варите. В чай добавляйте по одной/две чайных ложки этого отвара.

По поводу желтого осадка не беспокойтесь — это рутин. Он полезен для здоровья и применяется в медицине в качестве профилактического средства для предупреждения инсульта.

Снижают повышенную свертываемость крови

Льняное масло холодного отжима, оливковое масло, рыбий жир, жирная морская рыба, чеснок, репчатый лук, какао, горький шоколад, а также имбирь и инжир.