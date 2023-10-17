Про здоровье поджелудочной железы

Думаю, что будет не лишним поговорить про здоровье поджелудочной железы. То есть, что для нее хорошо, а что — плохо. Ведь наше общее прекрасное самочувствие полностью зависит от здоровья каждого нашего органа.

Две основные функции поджелудочной

1. Выработка ферментов, необходимых для переваривания питательных веществ в кишечнике.

2. Производство инсулина, который дает энергию всем клеткам и тканям, контролирует обмен веществ.

Взаимодействие с другими органами пищеварения

Со всеми органами у поджелудочной железы очень тесная. Например, если в двенадцатиперстной кишке есть воспаление, то панкреатический сок из железы не может свободно проникнуть в кишечник. Он застаивается в протоках и повреждает ткани самой поджелудочной.

Воспаление поджелудочной железы — панкреатит — само по себе как изолированное заболевание практически не встречается. Оно всегда вытекает из хронического гастрита, холецистита, колита, язвенной болезни желудка.

К тому же причины у всех болезней желудочно-кишечного тракта общие: погрешности в питании; нерегулярный прием пищи; еда на бегу; чрезмерное увлечение фастфудом, жирными, копчеными и острыми блюдами.

Острый панкреатит

Для его развития порой достаточно совсем немного спиртного. Дело в том, что основная функция поджелудочной железы — выработка ферментов.

Алкоголь же стимулирует переваривание. В итоге баланс нарушается и ферменты начинают разрушать ткань поджелудочной железы.

Характерные симптомы: сухость во рту, тошнота и многократная рвота, не приносящая облегчения.

Боль при остром панкреатите ни с чем не перепутаешь. Она резкая, распространяется справа налево: интенсивна под ложечкой, в левом подреберье. Также может отдавать в левую половину грудной клетки. Поэтому иногда панкреатит путают с приступом стенокардии.

Следует учесть, что для поджелудочной железы вредны большие дозы витамина C. Частота приступов острого панкреатита увеличивается зимой, когда люди горстями принимают аскорбинку для защиты от вирусов. Не превышайте дозу! Потребность в витамине C — 60 мг в сутки.

И еще: при панкреатите полностью откажитесь от соли, сырого молока(только в кашах). А также откажитесь от черного чая, какао, кофе, шоколада, газированной воды, алкоголя, табака.

Хронический процесс

Существует и хроническая форма панкреатита. Это когда человек вроде бы ведет здоровый образ жизни(не пьет алкоголь, не ест жирную пищу), но вдруг обнаруживает неполадки в поджелудочной железе. Чаще всего такая болезнь носит наследственный характер. Проявляется в возрасте 10-12 лет, одинаково часто поражает как мальчиков, так и девочек.

Причиной хронического панкреатита может быть и недостаток в еде антиоксидантных веществ. Например, цинка, селена и меди.

Если стала «барахлить» поджелудочная железа

1. Возьмите в равных частях полынь горькую и надземную часть ириса. Измельчите, перемешайте. Ст. ложку смеси заварите стаканом кипятка, час настаивайте, процедите. Принимайте за двадцать минут до еды по трети стакана трижды в день.

2. Пропустите через мясорубку один килограмм лимонов, три килограмма петрушки, 300 грамм чеснока. (Из лимонов нужно удалить косточки, но кожуру оставить). Всё смешайте и уложите в эмалированную кастрюлю, поставьте в холодильник. Держать можно две недели. Принимайте за 15 минут до еды по ч. ложке три раза в день.

3. Нужно взять поровну черничные, земляничные, брусничные листья, сручки фасоли, кукурузные рыльца и измельчить. Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка в термосе и оставьте на ночь. Пейте по трети стакана за 15 минут до еды трижды в день.

4. Ст. ложку сушеной измельченной травы репешка залейте стаканом кипятка, двадцать минут настаивайте, процедите. Пейте по несколько глотков в течение дня. (Используют настой для лечения панкреатита и холецистита).

5. Стаканом кипятка залейте в термосе ст. ложку травы календулы и ночь настаивайте, утром процедите. Пейте по трети стакана за полчаса до еды трижды в день.

6. Стакан перегородок грецкого ореха залейте пол-литра водки, 14 дней настаивайте. Принимайте один раз в день по пять-шесть капель настойки натощак, разбавляя в двух ст. ложках теплой воды. Курс лечения — три-четыре недели. Лечение начинайте при первых симптомах панкреатита. Уже через некоторое время после начала приема исчезает сухость во рту, повышается работоспособность.

7. Если начала ныть поджелудочная железа, приготовьте настой лопуха.

Пять ст. ложек измельченного корня лопуха промойте, положите в термос. Залейте литром кипятка, пять-шесть часов настаивайте. Пейте за полчаса до еды по трети стакана три раза в день.