Экзема-кожный недуг

Да, экзема-кожный недуг. Это острое или хроническое незаразное воспалительное заболевание, проявляющееся мокнущими или шелушащимися красными пятнами на коже. Заразиться экземой нельзя. Для ее возникновения необходимо определенное измененное состояние иммунной системы, которое может передаваться по наследству. Но не напрямую от человека к человеку или через предметы обихода.

Как проявляется этот недуг

Кожа на руках, ногах и лице краснеет и воспаляется. Появляется множество пузырьков, наполненных водянистым содержимым. Они быстро вскрываются, а на их месте образуются эрозии, мокнет кожа.

Что нужно соблюдать при экземе, чтобы улучшить самочувствие

1. Не посещайте горячую баню и сауну.

2. Не принимайте слишком часто ванну. Мойтесь под душем и то недолго. Вода должна быть теплой, а не горячей.

3. Используйте только нейтральное мыло(и не слишком часто).

4. Избегайте жарких, душных помещений. Пот раздражает ранки на коже.

5. Носите одежду из хлопка. Одежда из шерстяной и искусственной ткани раздражает воспаленные места.

6. При экземе на руках при хозяйственных работах обязательно надевайте перчатки, лучше всего резиновые с подкладкой из хлопка.

7. Исключите из своего рациона молоко, яйца, морепродукты, изделия из пшеничной муки(что еще попадает под запрет, посоветуйтесь с лечащим врачом).

Рецепты лечения экземы

При обыкновенной экземе.

1. Возьмите по одной ст. ложке корней одуванчика и лопуха, смешайте. Залейте смесь 600 мл холодной кипяченой воды. Утром доведите до кипения и десять минут варите. Принимайте по 120 мл четыре-шесть раз в день. Курс — месяц. Если потребуется, через две недели повторите прием.

2. Смешайте четыре части вазелина с одной частью свежего сока чистотела. Переложите в стеклянную посуду с крышкой. Смазывайте больные места.

Микробная экзема.

Наружно: 50 коленцев золотого уса залейте пол-литра водки, 21 день настаивайте. Смазывайте пораженные места.

Внутрь: смешайте травы по три ст. ложки череды, анютиных глазок, пустырника; по две ст. ложки душицы, тысячелистника; по ст. ложке семян укропа, травы чистотела.

Две ст. ложки смеси залейте полтора стакана кипятка в термосе, час настаивайте. Принимайте по полстакана за двадцать минут до еды трижды в день.

Курс — 30 дней. Через 15 дней делайте перерыв на десять дней.

От мокрой экземы.

Просейте через три слоя марли медный купорос, тщательно смешайте с чистым вазелином. Втирайте в больные места.

При мокнущей экземе.

Попробуйте эти присыпки: мука из красной фасоли, ликоподий(купите в аптеке).

Экзема на ладонях или ступнях.

Измельчите по две таблетки пенициллина и стрептоцида. Добавьте четверть ч. ложки борного вазелина и один белок куриного яйца. Взбейте, чтобы получилась эмульсия. Обработайте больные места раствором марганцовки, просушите рефлектором с синей лампой, нанесите слой эмульсии. Делайте все это на ночь.