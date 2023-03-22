Шершавые локти и пятки

Когда у вас шершавые локти и пятки, мозоли на руках и ногах, — это выглядит некрасиво. А если есть натоптыши, трещины на пятках, — это еще может быть и болезненно. Чтобы размягчить кожу и избавиться от появившихся проблем, можно воспользоваться доступными народными средствами.

Крем для локтей

Размочите половину ч. ложки желатина в ст. ложке кипяченой воды комнатной температуры. Дождитесь пока желатин разбухнет, добавьте по ч. ложке глицерина и меда. Все перемешайте на водяной бане. Получится желеобразный крем. Вымойте с мылом локти, нанесите на них крем.

Этот крем поможет сделать мягкой кожу на руках, коленях и ступнях.

Рецепты средств, которые помогут сделать ваши загрубевшие пятки мягкими

Первым делом, что нужно сделать, — это хорошо распарить ноги. Средства наносите на ночь и делайте так регулярно, а не от случая к случаю.

1) Измельчите в кашицу(в блендере) чистотел. Если нет чистотела, то же самое можно проделать и с листьями алоэ. Закрепите кашицу на пятках. Данная процедура с чистотелом еще способствует и удалению грибков.

2) Возьмите ст. ложку оливкового масла и ст. ложку меда, смешайте. Делайте компресс два-три раза в неделю. Уже через месяц у вас будут мягкие и гладкие пяточки.

3) Возьмите одну картофелину, отварите ее, разотрите в пюре, добавьте немного сливочного масла.

Или растопите мед на паровой бане, смешайте его с растительным маслом.

Приложите к пяткам, наденьте сверху полиэтиленовые пакеты и теплые носки.

Утром вымойте ноги теплой водой и нанесите питательный крем.

От мозолей на ногах и руках

Натрите на терке морковку, добавьте в нее по ст. ложке подсолнечного масла и сметаны. Выложите массу на марлю, приложите к мозоли, накройте пергаментной бумагой, прибинтуйте. Наденьте теплый носок. Если мозоль на руках, — варежки. Держите компресс 40-50 минут, затем смойте теплой водой.

Удаляем натоптыш

Отожмите из моркови сок, пропитайте им ватку, наложите на натоптыш, накройте пергаментной бумагой, забинтуйте. Делайте компресс на ночь. На следующий день можно легко удалить натоптыш пемзой.

От трещин на пятках

Каждый вечер нужно распаривать ноги в соленой воде и тереть пемзой. Затем втирать в стопы зверобойное масло.

Готовится зверобойное масло так: одну часть сухой травы зверобоя залейте двумя частями растительного масла. Двадцать дней настаивайте, процедите.