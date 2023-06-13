Травы от дисбактериоза

Дисбактериоз — это нарушение микрофлоры кишечника. Вызывается оно злоупотреблением лекарствами, особенно антибиотиками. А также неразумным использованием клизм, заболеваниями желудка и кишечника. При лечении этого состояния важна диета, в которую обязательно должны включаться продукты богатые клетчаткой. (Каши, овощи, ягоды, фрукты). Используются и травы от дисбактериоза, чаще всего в составе сборов. Но лечение травами будет эффективно, если его сочетать с рациональным питанием. Предлагаю несколько рецептов эффективных средств в вашу домашнюю аптечку. Запишите их, они помогут вам(вашим друзьям), если(не дай боже) произойдет нарушение микрофлоры кишечника.

Рецепты средств для лечения дисбактериоза

1) Возьмите по ч. ложке шелфея лекарственного, золототысячника малого, ромашки аптечной, смешайте. Залейте стаканом крутого кипятка, закройте крышкой, остудите, процедите. Принимайте по ст. ложке пять-семь раз в день. По истечении месяца уменьшите дозу, промежутки времени между приемами увеличьте. Настой можно принимать длительное время.

2) Смешайте одну часть корня аира обыкновенного и три части плодов и цветков рябины обыкновенной. Ст. ложку смеси залейте стаканом холодной воды, час настаивайте, доведите до кипения, охладите, процедите. Пейте теплым по половине стакана дважды в день перед едой.

3) Литром кипятка залейте 50 грамм зеленого чая, полчаса настаивайте. Затем 40 минут кипятите на слабом огне, периодически помешивая. Потом процедите. Оставшуюся заварку снова залейте пол-литра кипятка и кипятите на слабом огне 20 минут, процедите. Оба отвара соедините. Храните в холодильнике. Принимайте по ст. ложке за полчаса до еды три-четыре раза в день.

4) Смешайте по две части травы тысячелистника обыкновенного, цветков ромашки, зверобоя продырявленного и одну часть травы чистотела большого. Залейте стаканом кипятка, настаивайте не менее часа, процедите. Принимайте по трети стакана четыре раза в день.

5) Шишки ольхи, плоды софоры, трава тысячелистника, трава репешка, корень кровохлебки, плоды или цветки черемухи — поровну. Две ст. ложки сбора залейте в термосе пол-литра кипятка, ночь настаивайте. Принимайте по трети-половине стакана три-пять раз в день. Курс — два-три месяца.

6) Возьмите поровну траву мяты, траву донника, корень одуванчика, цветки ромашки, лист смородины, корень лопуха. Готовьте и принимайте, как в предыдущем рецепте.

7) Принимайте по половине стакана свежего сока белокочанной капусты трижды в день за 20 минут до еды. Капустный сок хорошо помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.