Лечебное содержание ирги

Ирга растет у многих садоводов на их участках. Кому-то просто нравится вкус ее ягод, а кто-то выращивает эти ягоды, так как ценит лечебное содержание ирги. Ирга — близкий родственник яблони. Ее ягоды по форме похожи на малюсенькие яблочки. Только цветовая палитра от красновато-фиолетового до сизого и даже сине-черного цвета. Созревают плоды ирги в июле-августе. Они очень привлекают к себе птиц, а птицы, как известно, плохую ягоду не выберут.

Что готовят из ягод ирги

Из них делают варенье, желе, джем, компот, пастилу, кисель, повидло, вино, наливки, настои. Ягоды хорошо поддаются сушке и заморозке. Еще в лечебных целях используют также листья и кору ирги.

Учтите, что из свежесобранных ягод невозможно отжать сок. Их необходимо оставить на семь-десять дней в прохладном месте. Уже через семь дней из ягод можно извлечь до 70% ароматного напитка.

Лечебные свойства ирги

Ирга содержит большое количество витаминов C и P. Благодаря чему укрепляет стенки сосудов, делает их эластичными.

Ирга улучшает состав крови, понижает ее свертываемость. Тем самым предупреждая развитие варикозного расширения вен и тромбофлебита. Это растение нормализует уровень холестерина и предотвращает атеросклероз.

Ягоды ирги обладают обволакивающим и вяжущим свойством. Они отлично помогают при расстройстве стула.

Очень полезна ирга для женщин: при болезненных менструациях и после различных кровотечений. Во время беременности ягоды полезно есть для поддержания уровня гемоглобина и для предотвращения варикозной болезни.

Ирга успокаивающе действует на нервную систему, помогает при бессоннице, депрессии, стрессе.

Обладает ирга и ранозаживляющим действием. Ее с успехом применяют для укрепления десен, усиления регенерации поврежденных тканей.

Применяют иргу и в косметических целях: улучшает состояние и цвет кожи.

(Заморозьте слабый отвар ягод ирги, а утром ледовый компресс быстро избавит вас от мешков под глазами, сузит поры и придаст лицу свежий вид).

Советы по применению ирги в лечебных целях

Разомните до кашицы две ст. ложки свежих ягод ирги. Залейте стаканом кипятка, час настаивайте, процедите, остаток отожмите. Пейте по 100 мл дважды в день при ослаблении зрения, катаракте, внутричерепном давлении, гипертонии.

При гастрите, колите.

Залейте стаканом кипятка ст. ложку измельченной коры ирги. 15 минут томите на водяной бане, два часа настаивайте, процедите. Долейте кипяченой воды до начального объема. Принимайте за полчаса до еды по 50 мл три раза в день.

Если у вас расстроился живот.

Стаканом кипятка залейте ст. ложку сухих ягод ирги, настаивайте два часа, процедите, отожмите остаток. Принимайте за 25 минут до еды по 70 мл утром, в обед и вечером.

Используйте при стоматите, ангине.

Ст. ложку измельченных листьев ирги залейте двумя стаканами крутого кипятка, полчаса настаивайте. Этим средством полощите рот и горло шесть-восемь раз в сутки.

Если вы раздражены или испытываете чувство тревоги.

Пейте каждый день во второй половине дня чай из ягод ирги(две ст. ложки); перечной мяты(ст. ложка), заваренных в литре горячей воды.