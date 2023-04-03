Дереза обыкновенная

О загадочных ягодах годжи у нас в России узнали не так давно. А вот китайские и японские эскулапы уже не одно столетие используют их для лечения многих болезней. Ягоды годжи — дорогое удовольствие. Но зачем платить за них втридорога? Ведь у нас в России есть аналогичное растение — дереза обыкновенная. Ее можно найти в своей местности, либо вырастить самим. Правда, если не следить за посадкой, дереза может быстро превратиться в захватчика вашего сада. Во все времена во многих краях она служила зеленой изгородью. И мало кто знал о ее уникальных лечебных свойствах.

Чем полезно это растение

По сути, это природный антиоксидант, который активизирует обмен веществ. Дереза обыкновенная, ее ягоды и остальные части растения — общеукрепляющие, тонизирующие, противоинфекционные средства. Последнее свойство дерезы проявляется в подавлении развития кандидоза и кишечной палочки.

Ягоды годжи(дерезы) способны очистить кишечник и нормализовать кислотность, а заодно укрепить иммунитет.

Они улучшают кроветворение и состояние сосудов головного мозга. Профилактический прием ягод дерезы(годжи) может даже предотвратить болезнь Альцгеймера.

Ягоды нормализуют работу почек, снижают количество жира и холестерина в печени и крови. Очищают кровь от шлаков и токсинов, укрепляют легкие, улучшают зрение.

Стимулируют выработку в организме фермента, который препятствует преждевременному старению.

Как заготавливать лечебное сырье

Ягоды нужно обязательно высушить. В сыром виде их есть нельзя, могут вызвать рвоту. (Сушеные ягоды дерезы обыкновенной можно просто съедать по несколько штук трижды в день. Средняя суточная доза — 30 грамм).

Корни заготавливайте поздней осенью. Промойте, просушите и храните два года.

Что необходимо знать, прежде чем принимать средства из дерезы обыкновенной

1. При плохой свертываемости крови ягоды и другие средства из дерезы надо принимать с осторожностью.

2. Нельзя принимать их тем, у кого низкое давление. Нельзя беременным и кормящим. Отказаться от березы следует астматикам и людям, склонным к аллергии.

3. Необходимо строго соблюдать дозировку. Высокие дозы могут спровоцировать нервное возбуждение, бессонницу, тошноту.

Готовим лечебные отвары, настои

Как тонизирующее средство: размешайте в стакане кипятка 15 грамм(ст. ложку) ягод дерезы. Вылейте в термос и 50-60 минут настаивайте. Пейте за полчаса до еды. В сутки максимум три чашки.

Чтобы повысить иммунитет и лучше выглядеть

Ст. ложку сушеных ягод дерезы залейте стаканом кипятка. Накройте крышкой и полчаса пусть постоит. Или заварите в термосе. Принимайте про половине/трети стакана два-три раза в день.

Решает проблемы воспалений кишечника, запоров. Поможет избавиться еще и от воспаления, боли при ревматизме

1. Стаканом горячей воды залейте ч. ложку измельченных корней дерезы. Грейте двадцать минут на водяной бане, процедите.

Пейте за сорок минут до еды по трети стакана трижды в день.

2. Заваривайте ягоды дерезы(годжи) как чай и пейте по половине стакана трижды в день. Ягоды жуйте и проглатывайте.

При неврастении

Залейте 300 мл кипятка 1,5 ст. ложки ягод. Десять минут кипятите на слабом огне, затем час настаивайте. Долейте кипяченой воды до первоначального объема. Принимайте по половине стакана три раза в день.

От отеков и лихорадки

Десертную ложку сухой измельченной коры, взятой с корней, залейте 300 мл кипятка. Готовьте также, как и в рецепте при неврастении. Процеженный отвар принимайте по четверти стакана четыре-шесть раз в день.