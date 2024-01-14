Помогут восстановить костную массу

После 35-40 лет даже абсолютно здоровый человек начинает терять костную массу. Причем женщины теряют ее в четыре раза быстрее, чем мужчины. Женщины — 4%, мужчины — 1% в год. Если по каким-то причинам ваш скелет «худеет» ежегодно более чем на 5%, развивается остеопороз. Женщина, вступив в менопаузу, может потерять с годами до 40% костной ткани! Есть немало домашних рецептов, которые помогут восстановить костную массу.

Действие некоторых продуктов и растений направлено на восстановление гормонального баланса, обогащение минералами и улучшение усвоения микроэлементов. Причем как для лечения остеопороза, так и для предупреждения хрупкости костной ткани.

Сон-трава, ясменник, чернобыльник

Возьмите по ст. ложке сон-травы и ясменника, две ст. ложки чернобыльника; пол-литра горячей воды(около 70 градусов). В течение часа настаивайте. Процеживать не нужно. Принимайте по 50 мл за один прием, выпивайте объем в 500 мл в течение дня. Курс — три-шесть месяцев.

Ягоды можжевельника и травы

Для улучшения усвоения кальция в костях отлично подходят ягоды можжевельника, корень окопника, люцерна, сабельник. Лучше готовить настой из одного из этих растений.

Возьмите десертную ложку ягод можжевельника или травы. Залейте стаканом охлажденного кипятка, два часа настаивайте. Пейте в течение суток.

Золотой ус

Используйте листья и усы растения. Измельчите их и залейте оливковым маслом, только чтобы покрыть сырье. Подогрейте смесь на водяной бане до 50 градусов. После час настаивайте, процедите. Протирайте суставы и позвоночник два раза в день на протяжении месяца.

Зелень петрушки и укропа

Возьмите на пол-литра горячей воды(около 70 градусов) по 200 граммов измельченной зелени петрушки и укропа. Три часа настаивайте, процедите. Выпивайте по 300 мл настоя каждый день на протяжении шести месяцев.

Лук

Нашинкуйте и обжарьте на растительном масле две неочищенные луковицы. Погрузите в литр кипящей воды, кипятите четверть часа на сильном огне. 30 минут настаивайте, процедите. Принимайте по 250 мл отвара ежедневно.

Одуванчик

Ст. ложку листьев одуванчика залейте стаканом кипятка. Полчаса настаивайте. Пейте по трети стакана трижды в день на протяжении трех или шести месяцев.

Яичная скорлупа

Промойте под водой шесть сырых яиц. Выдавите сок десяти лимонов и вылейте на яйца. Накройте тряпочкой и ждите пока яйца сами не растворятся вместе со скорлупой. Потребуется ждать примерно семь дней. После чего добавьте 300 граммов меда и 150 граммов коньяка. Храните смесь в темноте. Принимайте по одной десертной ложке после приема пищи.