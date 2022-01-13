Помогло мне при подагре

О своей беде и средстве исцеления рассказала Крупинина Наталья. «Однажды вечером у меня появились очень сильные боли в большом пальце левой ноги. Да такие стреляющие, что я всю ночь проплакала. Боль длилась примерно две минуты, затем затихала минут на пять и снова повторялась. Я кое-как дождалась утра и муж отвез меня к врачу. Врач поставил диагноз: подагра, выписал рецепт на дорогостоящие обезболивающие таблетки. Я их выпила, но они только немного облегчили мое состояние. Стала искать в интернете, чем люди лечат этот недуг. Выбрала рецепт лечения лопухом. Я живу в деревне, поэтому проблем с этим лекарством нет. И это простое народное средство помогло мне при подагре.

Лечилась я так:

сорвала в огороде три больших листа лопуха, промыла их холодной водой, протерла сухой тряпочкой. Затем раскатала скалкой все прожилки на листьях и обернула ими всю стопу, нижней стороной к ноге. Сверху надела полиэтиленовый пакет, затем шерстяной носок. Облегчение наступило довольно быстро. Сначала стало приятно от прохлады листьев, потом было два слабых прострела. И всё! Я как будто вновь на свет родилась. Но для профилактики я еще так делала три дня».

Подагра. Что способствует ее лечению

Заболевание связано с отложением солей мочевой кислоты в суставах, в мягких тканях. Поэтому для успешного лечения подагры важно соблюдать диету. Нужно исключить или, по крайней мере, резко ограничить потребление таких продуктов: красного мяса(особенно суб-продуктов); гороха; чечевицы; шоколада; кофе; какао; алкоголя(особенно пива). При лечении подагры лучше использовать оба варианта: наружное и внутреннее.

Наружное лечение подагры

Применяют не только листья лопуха, а и листья белокочанной капусты, а также листья винограда. Листья используются преимущественно в свежем виде. Еще можно делать компрессы с кашицей из цветков лабазника и бузины, донника лекарственного.

Внутреннее лечение подагры

Применяют для внутреннего лечения растения, которые способны выводить соли: вереск; герань полевую; березу; веронику лекарственную; фиалку трехцветную; череду трехраздельную; спорыш, анис дикий; барбарис; грыжник гладкий; грушанку; репешок; бедренец-камнеломку, а также и лопух.

Рецепты средств и настоев для приема внутрь

1. Нужно выжать сок из вероники лекарственной. Взять две ч. ложки сока и смешать с двумя ч. ложками козьего молока. Принимайте ежедневно утром натощак.

2. Возьмите по 10 грамм травы вероники лекарственной, череды трехраздельной и фиалки трехцветной, смешайте. Залейте смесь литром кипятка, настаивайте до охлаждения, процедите. Принимайте по полстакана три-четыре раза в день.

3. В двух стаканах кипятка настаивайте в течение двух часов ст. ложку корней лопуха, процедите. Принимайте теплым по половине стакана два-четыре раза в день.

4. В стакане кипятка настаивайте два-три часа ст. ложку измельченных листьев лопуха, процедите. Принимайте через час после еды по одной-две ст. ложки четыре-шесть раз в день.