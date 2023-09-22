Противоязвенные сборы трав

Лечение травами язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки давно и с успехом применяется в народной и официальной медицине. Лучше всего использовать противоязвенные сборы трав, чем лечение отдельными травами. Так как отдельные компоненты дополняют друг друга, делая лечение комплексным. Обязательно спросите врача, можно ли на фоне приема прописанных им лекарств использовать лекарственные травы. Или даже возможно, в вашем случае вообще можно отказаться от таблеток и использовать только фитотерапию. Но будьте готовы к тому, что лечение травами может занять больше времени, чем терапия аптечными препаратами.

Предлагаю вам несколько эффективных сборов

1. Возьмите в равных частях семена льна, корень алтея и исландский мох. Две ст. ложки сбора залейте двумя стаканами холодной воды, настаивайте пять часов. Варите пять-семь минут на водяной бане, еще дайте настояться до остывания, процедите. Принимайте за полчаса до еды по трети стакана пять-шесть раз в день.

2. Цветки ромашки, трава тысячелистника, листья мяты, цветки липы в равных частях, смешайте. Две ч. ложки смеси залейте стаканом кипятка. Пять минут кипятите, два часа настаивайте, процедите. Принимайте по половине стакана трижды в день.

3. Также берите поровну траву зверобоя, семена льна, плоды укропа, цветки ромашки. Ст. ложку сбора залейте стаканом кипятка, 15 минут варите на водяной бане, настаивайте час. Принимайте по полстакана три-четыре раза в день.

4. Трава сушеницы топяной, листья подорожника — по три части; корни солодки голой, шишки хмеля, трава пустырника пятилопастного, трава синюхи голубой, трава тысячелистника обыкновенного — по две части; корни аира болотного, трава зверобоя продырявленного, цветки календулы лекарственной, листья крапивы двудомной — по одной части.

Ст. ложку смеси трав залейте вечером в термосе пол-литра кипятка, ночь настаивайте, процедите. Пейте по полстакана за двадцать минут до еды.

5. Листья крапивы двудомной, корни лапчатки прямостоячей — по три части; цветки ромашки лекарственной — две части. Две ст. ложки сбора залейте 300 мл кипятка, настаивайте в тепле полчаса. Принимайте по полстакана через час. Заживляет кровоточащие язвы.

6. Корневище кровохлебки лекарственной, корень горца змеиного — поровну. Две ч. ложки смеси залейте стаканом кипятка, нагревайте на водяной бане 15 минут. Настаивайте два часа. Принимайте по четверти стакана три-четыре раза в день.

7. Возьмите одну часть цветков ромашки лекарственной; корневище лапчатки прямостоячей, траву зверобоя продырявленного — по две части. Две ст. ложки смеси залейте двумя стаканами кипятка, настаивайте в тепле один час, процедите. Принимайте теплым по полстакана утром натощак. Через час-полтора после еды, вечером перед сном.