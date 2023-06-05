Мягкие чистки для печени

Наша печень обладает уникальной способностью к самоочищению и самовосстановлению. Но при современном образе жизни(злоупотреблении алкоголем, жирной пищей, лекарствами)нагрузка на печень возрастает многократно. То есть, при всей своей уникальности, этот орган стал нуждаться в помощи по его очистке. Используя мягкие чистки для печени(на основе лекарственных растений, овощей, фруктов, ягод), вы поможете ей долгое время оставаться здоровой.

Сок редьки

Обладает хорошим желчегонным эффектом, поэтому его с успехом используют в очищении.

Десять килограмм редьки пропустите через мясорубку, отожмите сок. Залейте сок в банку и поставьте в холодильник. Жмых смешайте с медом(300 грамм меда на один килограмм жмыха). Поставьте в теплое место под гнет.

Сначала пейте по ч. ложке сока через час после еды. При отсутствии болезненных реакций постепенно увеличьте дозу до полстакана. Можно на область печени ставить теплую грелку.

Пейте сок до тех пор, пока он не закончится. После начните есть жмых, который к этому времени заквасится( по одной-три ст. ложки во время еды).

Спаржа

20 грамм молодых побегов и плодов спаржи залейте стаканом кипятка. 4 часа настаивайте, процедите. Принимайте по две ст. ложки трижды в день в течение месяца.

Рябина

Залейте стаканом кипятка четыре ст. ложки сушеных ягод рябины, настаивайте четыре часа, процедите.

Принимайте по половине стакана три раза в день перед едой.

Противопоказан прием этого настоя при гастрите с повышенной кислотностью и при пониженном давлении.

Соки

Смешайте по половине стакана огуречного, морковного и свекольного соков. (Свекольный сок должен перед этим постоять в открытой посуде хотя бы час). Смесь разделите на пять порций и выпейте в течение дня через равные промежутки времени. Курс — семь дней.

Нежелательно проводить очищение соками при сахарном диабете; панкреатите; повышенной кислотности желудочного сока, язве; обострениях любых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Квас свекольный

Возьмите 0,5 килограмма свеклы. Корнеплоды вымойте, нарежьте на мелкие кубики, положите в трехлитровую банку. Добавьте 0,5 килограмма сахара и две ст. ложки муки. Закройте банку крышкой и поставьте в темное место на два дня, периодически банку встряхивайте. Через два дня добавьте 700 грамм изюма без косточек, четыре стакана сахара, полстакана воды. Поставьте банку еще на неделю в темное место, раз в день содержимое перемешивайте. Затем процедите, храните в холодильнике. Когда первая порция кваса будет готова, сделайте приготовления для второй. На весь курс понадобится 3 литра кваса. После окончания курса сделайте перерыв на три месяца. Затем снова повторите чистку. Такую чистку проводите один раз в год.

Пейте по ст. ложке кваса за полчаса до еды трижды в день.