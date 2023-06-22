Конфеты из миндаля

Из миндаля готовят массу интересных вкусных блюд. Но если вы любитель сладенького, то из этой «массы блюд», вам больше всего понравятся конфеты из миндаля. Они обладают не только изысканным вкусом, но и полезными свойствами. Миндаль укрепляет сердце, делает чище и крепче сосуды, улучшает работу желудка и кишечника. А также успокаивает нервную систему.

Чем еще полезен миндаль

В нем содержится очень много магния и железа. Поэтому миндаль является незаменимым средством от анемии и судорог. Довольно много в нем и клетчатки, поэтому его можно считать очистителем кишечника. В миндале множество незаменимых аминокислот и белка, которые являются строительным материалом для всех органов. Содержащийся в миндале витамин E — отличный антиоксидант, который омолаживает и улучшает работу репродуктивных органов.

Рецепт приготовления конфет

Чтобы орехи легко очистить, опустите их в кипяток на полчаса. Смешайте в блендере стакан миндаля, стакан сахара и треть стакана теплого молока. Разогрейте на сковороде ст. ложку сливочного масла и выложите миндально-сахарную смесь. Жарьте, постоянно помешивая, около двадцати минут, чтобы смесь загустела и начала отставать от дна. Затем выложите на противень, смазанный сливочным маслом, чтобы получился круг толщиной один сантиметр. Когда остынет, нарежьте конфеты любой формы.