Рецепты с берестой от разных инфекций

Береста — очень стойкое природное вещество, которое совсем не боится порчи, обладает лечебными свойствами. Некоторые лечебные рецепты с берестой до сих пор более эффективны, чем современные лекарства. Если говорить о стойкости бересты, то можно о ней судить по находке в древней Мангазее. Там при раскопках были обнаружены отлично сохранившиеся берестяные стельки. Как заготавливать бересту и изготавливать из нее стельки смотрите в этой статье: «Бактерии не приживутся».

Известно, что…

Береста на треть состоит из бетулина. У него есть и другое название — березовая камфара. Это вещество за его особые биологические свойства стали называть «белым золотом». Есть исследования, которые свидетельствуют, что бетулин улучшает работу печени, борется с различными инфекциями.

Когда кожа под мышками раздражена

Замешайте одну столовую ложку порошка из бересты в двух столовых ложках лимонного сока. Эта смесь за неделю справится с неприятным запахом под мышками и на подошвах ног. Смазывайте на ночь смесью пораженные места ватным тампоном. Такое лечение устраняет сыпь, зуд и влагу под мышками и в паху.

При грибковой инфекции десен

Настой из бересты.(Ст. ложка порошка из бересты и ст. ложка лимонного сока, разведенного пополам водою). Им лечатся пораженные десны и слюнные железы: делайте ванночки по 10 минут трижды в день. Бересту можно заменить березовыми почками в таком же количестве.

Не бойтесь первоначального чувства жжения, зуда в ротовой полости. Через три недели лечения оно пройдет.

После 10-минутной ванночки отдохните 5 минут. Затем прополощите рот настоем хрена 1:1. Заполните до половины баночку из под майонеза натертым корнем хрена. Залейте до краев водой, закройте крышкой, через час взболтайте.

Ст. ложку водички разведите в 30 граммах холодной воды и прополощите рот.(До появления вязкой слюны). Еще немного подержите во рту и выплюньте. Делайте так после еды три-четыре раза в день.

От фурункулов

Верхняя пленка бересты хорошо вытягивает гной при фурункулах. Пленку обдайте кипятком, приложите к фурункулу и привяжите бинтом.

Жвачка из бересты

Эта жвачка будет отличным профилактическим средством от всяких пародонтозов и других воспалений слизистой рта.

Нарежьте бересту полосками, положите в чугунок с дыркой в дне. Поставьте этот чугунок на другой чугунок с водой. Всю эту конструкцию поместите в печь. Береста плавится и стекает в воду, получается берестяная жвачка. Но здесь есть и свои тонкости. Если в печи будет жарче, чем нужно — жвачка будет мягкая и липучая. Если будет холоднее необходимого — жвачка станет твердая. Придется вам подобрать нужную температуру путем проб и ошибок.