Полезные блюда для сердца

Еда, которую мы ежедневно употребляем, может оздоравливать наш организм или наносить ему какой-то вред. Сегодня я не буду говорить о вредной пище, а предложу вам полезные блюда для сердца.

Плов с курагой

Самый полезный сухофрукт для сердца — курага. В ней содержится очень большое количество калия, который необходим для ритмичной работы сердца.

Нужно: 100 грамм риса; 12 штук кураги; две ст. ложки сливочного масла; ст. ложка оливкового масла; одна/две морковки; две ст. ложки изюма; сахар, соль по вкусу.

Приготовление: 1. Натрите морковь на крупной терке или нарежьте соломкой. Затем обжарьте ее на сковороде с разогретым оливковым маслом.

2. Промойте рис и добавьте в него морковь, стакан воды, сливочное масло, соль, сахар. Варите в открытой кастрюле до полного выкипания воды.

3. Залейте горячей водой изюм и курагу, оставьте на 15 минут.

4. Промытую курагу нарежьте мелкой соломкой.

5. За десять минут до готовности риса добавьте курагу, изюм и перемешайте. Закройте посуду крышкой и держите на малом огне около десяти минут.

Десерт с творогом и яблоками

Яблоки содержат пектины, калий, растительную клетчатку, которая понижает уровень «плохого» холестерина.

Нужно: 250 грамм творога; два яблока; ст. ложка меда; 50 грамм изюма; пять ст. ложек овсяных хлопьев; ягоды, которые вам больше нравятся.

1. Овсяные хлопья и изюм подержите на водяной бане пятнадцать минут. Затем оставьте остывать. 2. В остывшие хлопья с изюмом добавьте творог, перемешайте.

3. Одно яблоко нарежьте ломтиками, а второе — кубиками. Добавьте мед, перемешайте.

4. Выложите в креманку ломтики яблок, затем — творог с хлопьями и изюмом, яблоки кубиками.

5. Украсьте ягодами.

Закуска с сельдью

Сельдь содержит омега-3, которая снижает вероятность возникновения инфаркта миокарда.

Нужно: хлеб бородинский или черный; филе сельди; сливочное масло; укроп.

1. Вырежьте из хлеба основу с помощью формочки для печенья.

2. Смажьте хлебную основу сливочным маслом.

3. Вырежьте также формочкой основу из сельди. Сельдь обваляйте в измельченном укропе и выложите на хлеб.

Салат с тыквой(по-корейски)

Тыква способствует понижению артериального давления, нормализует водно-солевой обмен.

Нужно: 220-250 грамм мякоти тыквы; одна средняя луковица; два-три зубка чеснока; половина/одна ч. ложка уксуса; одна/две ст. ложки растительного масла; любая зелень.

1. Тыкву натрите на терке для моркови по-корейски. Посолите, добавьте разведенный водой уксус и хорошо помните.

2. Пропустите чеснок через чеснокодавилку. Затем вместе со специями добавьте к тыкве.

3. Добавьте мелко нарезанную зелень к тыкве.

4. Лук мелко нарежьте, обжарьте и сразу вылейте в салат не остужая. Салат хорошо перемешайте, немного помяв.