Полезные блюда для сердца
Еда, которую мы ежедневно употребляем, может оздоравливать наш организм или наносить ему какой-то вред. Сегодня я не буду говорить о вредной пище, а предложу вам полезные блюда для сердца.
Плов с курагой
Самый полезный сухофрукт для сердца — курага. В ней содержится очень большое количество калия, который необходим для ритмичной работы сердца.
Нужно: 100 грамм риса; 12 штук кураги; две ст. ложки сливочного масла; ст. ложка оливкового масла; одна/две морковки; две ст. ложки изюма; сахар, соль по вкусу.
Приготовление: 1. Натрите морковь на крупной терке или нарежьте соломкой. Затем обжарьте ее на сковороде с разогретым оливковым маслом.
2. Промойте рис и добавьте в него морковь, стакан воды, сливочное масло, соль, сахар. Варите в открытой кастрюле до полного выкипания воды.
3. Залейте горячей водой изюм и курагу, оставьте на 15 минут.
4. Промытую курагу нарежьте мелкой соломкой.
5. За десять минут до готовности риса добавьте курагу, изюм и перемешайте. Закройте посуду крышкой и держите на малом огне около десяти минут.
Десерт с творогом и яблоками
Яблоки содержат пектины, калий, растительную клетчатку, которая понижает уровень «плохого» холестерина.
Нужно: 250 грамм творога; два яблока; ст. ложка меда; 50 грамм изюма; пять ст. ложек овсяных хлопьев; ягоды, которые вам больше нравятся.
1. Овсяные хлопья и изюм подержите на водяной бане пятнадцать минут. Затем оставьте остывать. 2. В остывшие хлопья с изюмом добавьте творог, перемешайте.
3. Одно яблоко нарежьте ломтиками, а второе — кубиками. Добавьте мед, перемешайте.
4. Выложите в креманку ломтики яблок, затем — творог с хлопьями и изюмом, яблоки кубиками.
5. Украсьте ягодами.
Закуска с сельдью
Сельдь содержит омега-3, которая снижает вероятность возникновения инфаркта миокарда.
Нужно: хлеб бородинский или черный; филе сельди; сливочное масло; укроп.
1. Вырежьте из хлеба основу с помощью формочки для печенья.
2. Смажьте хлебную основу сливочным маслом.
3. Вырежьте также формочкой основу из сельди. Сельдь обваляйте в измельченном укропе и выложите на хлеб.
Салат с тыквой(по-корейски)
Тыква способствует понижению артериального давления, нормализует водно-солевой обмен.
Нужно: 220-250 грамм мякоти тыквы; одна средняя луковица; два-три зубка чеснока; половина/одна ч. ложка уксуса; одна/две ст. ложки растительного масла; любая зелень.
1. Тыкву натрите на терке для моркови по-корейски. Посолите, добавьте разведенный водой уксус и хорошо помните.
2. Пропустите чеснок через чеснокодавилку. Затем вместе со специями добавьте к тыкве.
3. Добавьте мелко нарезанную зелень к тыкве.
4. Лук мелко нарежьте, обжарьте и сразу вылейте в салат не остужая. Салат хорошо перемешайте, немного помяв.