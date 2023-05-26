Если вы отравились

Что нужно делать, если вы отравились вредными веществами?

При острых отравлениях необходимо сразу обращаться к врачу за экстренной помощью!

После, когда угроза жизни минует, узнайте у врача, что стало причиной вашего отравления. А потом для полной очистки организма, как вспомогательное средство, вы можете использовать еще и фитотерапию. Использование отваров и настоев определенных трав поможет вам быстрее вывести из крови вредные токсины. От действия токсинов страдает не только кровь, но и сосуды, костный мозг, печень, почки.

Тяжелое отравление любого рода

Смешайте по две части шалфея, ревеня лекарственного, тмина обыкновенного, корней солодки голой и аира болотного; по одной части горечавки крупноцветной, морозника белоцветного, плодов можжевельника; три части сушеного корня редьки.

Четыре ст. ложки смеси заварите литром кипятка, несколько минут варите, дайте настояться.

Пейте по 30 мл через каждые три часа.

Если вы отравились грибами, солями меди, свинца

Возьмите по пять частей хвоща полевого и клевера лугового; две части коры дуба.

Три ст. ложки измельченного сбора залейте литром кипятка. Варите четыре-пять минут, дайте настояться, процедите.

Пейте по 100 мл семь раз в день.

При алкогольном отравлении

1. Смешайте по четыре части мяты перечной и лавра благородного; по две части любистка аптечного и зорьки лекарственной.

Заварите литром кипятка три ст. ложки смеси. Несколько минут варите, дайте настояться.

Пейте по 50 мл четыре-шесть раз в день.

2. Принимайте смесь томатного сока и молочной сыворотки(1:1). Можно добавить сахар, соль по вкусу.

3. Залейте литром кипятка шесть-восемь цветков бархатцев, три минуты варите. Слейте отвар в отдельную посуду. Залейте цветки повторно 0,8 литра кипятка, шесть минут варите, процедите. Смешайте с первым отваром. Принимайте по 200 мл трижды в день.

При отравлениях ртутью

Возьмите в равных частях зеленые листья грецкого ореха и траву хвоща полевого, смешайте. Две ст. ложки смеси залейте литром кипятка, час настаивайте. Пейте по 100 мл шесть раз в день.

Если произошло отравление стронцием, кобальтом

Сделайте сбор из четырех частей травы хвоща полевого и пяти частей подсолнечника. Две ст. ложки сбора залейте 800 мл кипятка, дайте настояться. Принимайте по 100 мл четыре раза в день.

Возьмите по одной части измельченной зелени петрушки и травы полыни, четыре части корня лопуха, смешайте. Две ст. ложки смеси залейте в термосе литром кипятка, час настаивайте. Пейте по 50 мл шесть раз в день.

Если появляется еще и аллергическая реакция вследствие укусов, добавьте в смесь по одной части крапивы двудомной, тысячелистника обыкновенного, череды трехраздельной. А количество кипятка следует увеличить до двух литров.