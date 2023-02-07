Шесть рецептов лечебных киселей

Кисели готовят и любят во многих семьях. Любой кисель нормализует пищеварение, но конкретная польза зависит от его состава. Например, рябиновый кисель поможет в лечении заболеваний печени или желчного пузыря. Клюквенный, вишневый и брусничный считаются природными антисептиками. Черничный кисель поможет при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Яблочный кисель улучшает пищеварение и очищает желудок. Но особенно полезен для желудка и кишечника овсяный кисель. Он содержит много биологически активных веществ, которые необходимы для нормальной работы пищеварительной системы. А при отравлениях, овсяный кисель рекомендуется употреблять как средство очищения кишечника. Так что кисель — это очень полезное блюдо. Предлагаю вам записать шесть рецептов лечебных киселей, лишними не будут.

Очень важно! Кисели необходимо пить только в теплом виде, так как горячий кисель усиливает раздражение желудка.

Кисель из черемухи

Залейте 1,5 стаканами воды стакан свежих ягод черемухи и кипятите двадцать минут. Хорошо перемешайте и через сито отделите мякоть ягод от косточек. Добавьте крахмал(ст. ложку), разведенный в малом количестве воды и сахар. Доведите до кипения и снимите с огня.

Если будете готовить из сушеных ягод, то сначала замочите их на несколько часов. Можно готовить и из черемуховой муки — измельченных в порошок сушеных ягод.

Яблочный кисель

Очистите от кожуры и сердцевины три средних яблока. Порежьте на кусочки и отварите в полутора литрах воды до мягкости. Достаньте из отвара, перетрите в кашицу и верните в отвар. Добавьте две-три ст. ложки сахара, доведите до кипения. Разведите две ст. ложки крахмала в двух ст. ложках холодной воды и добавьте в кастрюлю. После этого кисель хорошо перемешайте.

Кисель овсяный

1,5 стаканами теплой воды залейте стакан овсяных хлопьев. Накройте посуду крышкой и оставьте на десять-двенадцать часов в тепле. Затем процедите, уберите крупу. А жидкость посолите и поставьте варить, пока она не загустеет, при постоянном помешивании. Можно для вкуса добавить немного меда и сливочного масла. Пейте теплым или охладите в холодильнике и используйте как десерт.

Молочный кисель

Налейте в кастрюлю три стакана молока, поставьте на плиту и доведите до кипения. Всыпьте три ст. ложки сахара. В стакане холодного молока разведите три ст. ложки крахмала и вылейте в кастрюлю. Размешайте, три минуты поварите, добавьте немного ванилина.

Кисель из ягод калины

Потребуется полтора стакана ягод калины, три ст. ложки крахмала, стакан сахара, два литра воды.

Протрите ягоды в пюре, десять минут поварите в воде, процедите через сито. Вновь поставьте на плиту, всыпьте сахар, влейте разведенный в холодной воде крахмал. Доведите до кипения и сразу снимите с плиты.

Кисель из сухофруктов

Промойте в теплой воде 200 грамм любых сухофруктов.(Особенно полезен для кишечника чернослив). Поместите в кастрюлю и залейте тремя стаканами воды. Добавьте несколько лимонных или апельсиновых корочек, немного корицы. Варите на малом огне, пока фрукты не станут мягкими. Измельчите фрукты в блендере и соедините с отваром. Разведите три ст. ложки крахмала в стакане холодной воды и влейте в отвар. Доведите до кипения, снимите кастрюлю с плиты. Данный кисель отлично сочетается с йогуртом.