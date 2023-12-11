Три растения для сосудов

Для профилактики атеросклероза и для очищения сосудов успешно применяются средства на основе лечебных растений. Среди них есть очень сильные растения: диоскорея кавказская, софора японская и гинкго билоба.

Так чем эти три растения для сосудов особенно хороши? Тем, что они действуют сообща, но каждое из них выполняет свою определенную лечебную функцию.

Какими свойствами обладает каждое из этих растений

Корни диоскореи кавказской содержат вещества, способные связывать холестерин. За это диоскорею называют «натуральным мылом» для организма, потому что она «смывает» холестериновые бляшки.

Плоды софоры — «лучшие специалисты» по укреплению стенок сосудов. Они уменьшают их ломкость.

Листья дерева гинкго билобы — лучшее средство для сосудов головного мозга. Средства гинкго улучшают передачу нервных импульсов, умственные способности, быстроту реакции.

Готовим из них лекарство

1. 50 грамм корня диоскореи кавказской залейте пол-литра водки. Настаивайте от десяти до тридцати дней, процедите. Пейте по ч. ложке через полчаса после еды три раза в день. Принимайте курсами по тридцать дней. 7-14 дней перерыв и повторите прием. Провести нужно не менее трех курсов.

2. Залейте пол-литра водки две ст. ложки измельченных плодов софоры японской. Настаивайте три-четыре недели, периодически взбалтывая. Принимайте по 15-20 капель три раза в день до еды, четвертый раз — на ночь. Курс — как в первом рецепте(далее придерживайтесь таких же курсов приема).

Если у вас повышенная хрупкость капилляров. Можно принимать порошок плодов софоры по трети ч. ложки(0,1-0,3 грамма) три-пять раз в день до еды со 100 мл настоя плодов шиповника. (Две ст. ложки сухих измельченных плодов шиповника залейте в термосе двумя стаканами кипятка. 4-5 часов настаивайте, процедите).

3. Листья гинкго билобы измельчите в порошок и принимайте с целью профилактики утром натощак за полчаса до еды по одной кофейной ложечке.

Как применять эти три растения для сосудов

Применять их нужно последовательно: сначала провести курс приема одного растения, потом — другого и третьего. Ведь каждое из них играет свою роль. А вместе они составляют лучшую триаду для оздоровления сосудов.

Внимание! На время лечения исключите алкоголь, жирное, копченое, острое и прочие тяжелые для усвоения и здоровья продукты.