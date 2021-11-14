Настои трав для сердца и сосудов продлят вам жизнь

Всем известно, что наше здоровье с каждым прожитым годом понемногу ухудшается. У многих людей появляются различные недомогания, в том числе и сердечные. Только вот никто не может знать с какого возраста у него появятся проблемы с сердцем. Поэтому настои трав для сердца и сосудов, которые приведу ниже, будут полезны в любом возрасте. То есть они пригодятся всем, у кого есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Даже если вы сейчас чувствуете себя прекрасно, возьмите их себе на заметку. Оказывается, что уже с 25 лет начинают снижаться возможности организма человека. Нарушаются механизмы, которые регулируют функции органов и систем.

Один из главных защитников сердца — боярышник

Цветки и плоды боярышника тонизируют сердечную мышцу, усиливают кровообращение в коронарных сосудах. Незначительно снижает кровяное давление, поэтому его могут принимать и гипотоники, и гипертоники. Полезен он при мерцательной аритмии, стенокардии, функциональных расстройствах сердечной деятельности.

Настой 1

Залейте стаканом кипятка одну ст. ложку измельченных плодов боярышника. Подержите 15 минут на водяной бане, охладите, процедите. Пейте по трети стакана за полчаса до еды два-три раза в день.

Настой 2

Возьмите равное количество цветков и плодов боярышника, смешайте. Три ст. ложки смеси заварите стаканом кипятка, на два часа поставьте в теплое место, процедите. Пейте по стакану трижды в день за полчаса до еды или через час после еды.

Пустырник

Он замедляет ритм сердца, снижает артериальное давление. Настои цветущих верхушек и листьев пустырника принимают при стенокардии, кардиосклерозе, миокардите, пороке сердца. При его регулярном употреблении уменьшается, а иногда и совсем проходит одышка. Пустырник противопоказан при замедленном ритме сокращений сердца(брадикардии), пониженном давлении.

Настой

Залейте стаканом горячей кипяченой воды две десертных ложки травы пустырника. 15 минут держите на водяной бане, охладите, процедите. Пейте теплым по половине стакана до еды два-три раза в сутки.

Сушеница топяная

Расширяет сосуды, понижает давление, замедляет ритм сердечных сокращений. Применяют при стенокардии, бессоннице.

Настой

Две ст. ложки травы сушеницы залейте стаканом кипятка, полчаса настаивайте. Принимайте за 30 минут до еды по четыре ст. ложки четыре раза в день.

Мята перечная

Содержащийся в ней ментол обладает антисептическим, спазмолитическим, обезболивающим свойствами, вызывает рефлекторное расширение коронарных сосудов. Пьют настой из мяты при стенокардии.

Настой

Чайную ложку сухих листьев мяты залейте стаканом кипятка, двадцать минут настаивайте, процедите. Выпейте натощак за полчаса до завтрака. Мятным настоем лечатся длительно.

Синюха голубая

Это уникальное лекарственное растение. Ее успокаивающее действие в восемь-десять раз сильнее, чем у валерианы. Из корней синюхи голубой готовят настойку. Ее используют при сильных нестерпимых головных болях, атеросклерозе, нервных заболеваниях, бессоннице. Настойка синюхи стимулирует мозговое кровообращение, нормализует артериальное давление, оказывает успокаивающее действие. Снижает уровень холестерина в крови, улучшает память, увеличивает работоспособность.

Настойка

Залейте 200 мл водки ст. ложку корней синюхи, настаивайте 21 день в темном месте. Не забывайте периодически взбалтывать содержимое. Принимайте по пять капель в небольшом количестве воды трижды в день. Месяц принимайте, затем перерыв на месяц и можно повторить прием настойки.

Мелисса

Улучшает работу сердца, регулирует ритм сердечных сокращений, укрепляет сердечную мышцу, снимает спазмы. Считается эффективным средством при лечении кардионевроза. У больных с заболеваниями сердца прекращаются приступы тахикардии и боли в сердце. При пониженном артериальном давлении, мелиссу применяют с осторожностью.

Настой

Две ст. ложки травы мелиссы залейте стаканом крутого кипятка, держите 15 минут на водяной бане. Затем охладите, процедите. Принимайте через час после еды по трети стакана два-три раза в день. В течение трех-четырех недель.

Валериана

Это растение содержит вещества, регулирующие деятельность нервной системы, расширяют коронарные сосуды, снимают спазмы мышц. Валериану рекомендуется применять при сердечных болях, коронарной недостаточности, тахикардии, пороках сердца.

Настой

Залейте стаканом горячей воды две ст. ложки измельченных корней валерианы. 15 минут держите на кипящей водяной бане, 40 минут настаивайте, процедите. Принимайте через полчаса после еды по две-три ст. ложки три-четыре раза в день.

Холодный настой

Ст. ложку измельченного корня валерианы залейте полстакана холодной кипяченой воды, сутки настаивайте. Выпейте настой в три приема в течение дня.

Если часто прихватывает сердце

Утром разрежьте кусочек хлеба(размером с палец) на четыре части. Накапайте на каждую часть по 3-4 капли аптечной настойки валерианы. Берите один кусочек в рот каждые четыре часа. Пожуйте и подержите его несколько минут во рту, проглотите. Делайте так, пока не исчезнет боль в сердце.