Как люди лечат варикоз

Варикозная болезнь приводит к расширению вен, образованию извилин, узлов, а также увеличению их длины. На поздней стадии развития варикоза могут возникнуть осложнения: флебит, тромбоз, трофические язвы. Способствуют развитию варикозной болезни сидячая работа, подъем тяжестей, длительное стояние на ногах, беременность, ожирение. А также наследственная слабость стенок вен, ношение туфель на высоком каблуке и т.д. Еще можете больше узнать о болезни в этой статье: «Риск развития варикозного заболевания«. Или в этой статье: «Тромбофлебит и варикозное расширение вен«. Здесь же я расскажу, как люди лечат варикоз. То есть поделюсь рецептами, которые они применяли при лечении варикозного расширения вен.

Компрессы из красной смородины

Заморозьте в морозилке в «сотах» лед. Немного нагрейте на пару красную смородину и отожмите из нее через марлю сок. Из него вы можете приготовить желе, которое очень полезно для сосудов.(1,5 стакана сахара на стакан сока). Жмых от смородины смешайте с тремя ст. ложками окопника и пленками от чайного гриба; с двумя ст. ложками таволги и кровохлебки. Положите все в мешочек из плотной ткани. Достаньте лед и перемешайте с этими травами. Прикладывайте мешочек к проблемным венам вечером или на ночь в течение двух недель. Затем сделайте перерыв на семь-десять дней. Всего нужно сделать три курса.

Йод при варикозном расширении вен

Соедините два пузырька йода с одним флаконом нашатырного спирта. Взболтайте смесь и поставьте в темное место на пять дней(но не в холодильник). Натирайте этим средством ноги, боль через 20 минут пройдет.

Вены «скажут вам спасибо»

Стаканом холодной воды залейте в эмалированной кастрюле ст. ложку корней кровохлебки. Кипятите под крышкой полчаса на слабом огне. Снимите, процедите. Пейте за час до еды в четыре приема за сутки.

Возьмите 50 грамм нерафинированного масла; 100 грамм ржаной муки; две ст. ложки натертого корня хрена. Хорошо разотрите. Мазь храните в плотно закрытой банке. Нанесите мазь на повязку и закрепите ее на больных местах.

Очень эффективно лечат вены листья и корни белокопытника(подбела). Залейте двумя стаканами кипятка ст. ложку сухой смеси(измельченной) листьев и корней. Два часа настаивайте в термосе, процедите. Принимайте за двадцать минут до еды по две ст. ложки четыре раза в день.

Два флакона борного спирта и ч. ложка измельченного листа алоэ. Настаивайте в темноте три дня. Смазывайте вены настойкой несколько раз в день.

Мазь из шалфея и ромашки

Эта мазь хорошо помогает при обострении варикоза и отеках ног. Измельчите в порошок цветы ромашки, листья и цветы шалфея. Возьмите одну десертную ложку порошка; две ст. ложки растертых плодов каштана; ч. ложку картофельного крахмала. Залейте смесь стаканом вытопленного куриного жира и томите 2,5 часа на водяной бане. Ночь настаивайте. Затем снова доведите до кипения, процедите, отожмите, остудите. Смазывайте мазью больные вены несколько раз в день.

От трофических язв при варикозе. Паста профессора А. П. Войтенко

Нужно взять по 100 грамм окиси цинка и желатина; 600 грамм глицерина; 200 мл дистиллированной воды. Эту пасту помогут приготовить в аптеке. Перед использованием пасту нужно разогреть на водяной бане. Накладывать повязку с пастой нужно сразу на две-три недели, добавляя ежедневно небольшую порцию пасты. Применение пасты противопоказано при сахарном диабете.

Теперь вы знаете, как люди лечат варикоз. Выбирайте нужный рецепт, лечитесь и будьте здоровы.