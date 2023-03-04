Снять сердечные отеки

Если сердце не справляется с доставкой крови в ткани и органы, происходит задержка крови в сосудах. Тогда часть жидкости проникает через стенки сосудов в окружающие ткани, и образуются отеки. Снять сердечные отеки помогут не только лекарства, но и определенные продукты, а также некоторые ограничения. Например, необходимо ограничить потребление соли: не более 1,5 грамм в сутки. А для улучшения вкуса продуктов, добавлять в них чеснок и лук, петрушку, имбирь, корицу, фенхель. К тому же эти приправы обладают мочегонным действием.

Что еще поможет справиться с этой проблемой

Вам помогут разгрузочные дни. Например, яблочно-творожные: в сутки нужно съедать 300-400 грамм творога и 600-800 грамм яблок. Если у вас большие отеки, то нужно продлить такую диету до пяти дней. В остальные дни тоже не забывайте о яблоках и других фруктах и овощах. Так как они хорошо выводят воду из организма. Также необходимо как можно больше есть сырой капусты, огурцов, цитрусовых, ягод(например, брусники).

Полезны и запеченные, тушеные или отварные овощи, особенно картофель и тыква, кабачки, баклажаны.

Средства, помогающие снять отеки

*** Хорошим мочегонным действием обладают соки черной редьки и тыквы с медом. Принимайте сок по половине стакана в день, постепенно увеличивая дневную дозу до одного-двух стаканов.

*** Зелень и корень петрушки пропустите через мясорубку, чтобы получился один стакан перемолотой массы. Добавьте пол-литра кипящей воды, укутайте и оставьте на шесть-восемь часов. Потом процедите, отожмите остаток и добавьте сок одного лимона. Выпейте настой за три приема в течение дня. И так два дня подряд. Через три дня повторите точно также.

*** Литром воды залейте четыре ч. ложки семян льна. Пять минут кипятите, три-четыре часа настаивайте. Затем процедите, добавьте мед и сок лимона для вкуса. Принимайте по половине стакана через каждые два часа пять-шесть раз в день. Быстрых результатов не ждите, они будут заметны лишь через одну-две недели.

Когда вы принимаете мочегонные средства(любые, не только таблетки), необходимо возмещать потерю калия.(Он выводится с мочой). Чтобы возместить калий, включайте в свой рацион продукты, которые им богаты. Такие как овсянка, изюм, шиповник, курага, рис и другие.