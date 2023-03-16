Травы снижающие давление

Если у вас первая стадия гипертонической болезни, то вы можете использовать только травы снижающие давление. Но, если, конечно, это одобряет ваш лечащий врач. Или вы можете их применять как вспомогательное средство, чтобы снизить количество принимаемых таблеток от давления. Ниже я приведу травы, обладающие свойством не просто снижать артериальное давление, но и поддерживать его в норме. А также эти травы улучшают состояние сердца и сосудов. Помимо этих трав, приведу еще и лекарственные сборы, которые обладают комплексным действием. Только, прежде чем использовать эти сборы, посоветуйтесь с врачом: какой из них будет вам наиболее полезен.

Шлемник байкальский

Используется для снижения давления и как успокаивающее средство.

20 грамм корневищ шлемника байкальского залейте 100 мл водки. 12-15 дней настаивайте, профильтруйте. Принимайте по 20-30 капель до еды два-три раза в день. Храните настойку в бутылочках из темного стекла в темном месте.

Сушеница болотная

Применяется для снижения высокого давления.

Залейте стаканом теплой воды две ст. ложки травы сушеницы болотной. Варите на водяной бане пятнадцать минут, охладите, процедите. Принимайте за полчаса до еды по одной ст. ложке три-четыре раза в день.

Астрагал шерстистоцветковый

Нормализует артериальное давление и сердечный ритм, улучшает кровоснабжение.

Стаканом воды комнатной температуры залейте ст. ложку травы астрагала. Закройте посуду крышкой и держите 15 минут на водяной бане, остудите, процедите. Принимайте по одной-две ст. ложки три-четыре раза в день.

Арония(черноплодная рябина)

Из плодов аронии можно варить компоты, кисели, варенье, а также заваривать как чай. Рекомендуется принимать сок аронии по 50 мл за полчаса до еды трижды в день в течение десяти дней.

Сборы трав с комплексным действием(снижают давление, улучшают состояние сердца и сосудов)

1. Нужно взять по три части цветков софоры японской и травы герани луговой; цветков и травы донника белого — одну часть. Ч. ложку смеси залейте 150 мл кипятка, пятнадцать минут настаивайте, процедите. Разделите на три части. Принимайте дважды днем до еды. А последнюю часть перед сном в горячем виде, добавив варенье либо мед.

2. Четыре части травы тысячелистника; по три части цветков и плодов боярышника, травы хвоща полевого, зубчиков чеснока; одну часть цветков арники.

Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка. Закройте посуду крышкой и час настаивайте, процедите. Принимайте по четверти стакана три-четыре раза в день.

3. Травы сушеницы, травы хвоща полевого, цветков боярышника, листьев березы, травы адониса — по одной части; две части травы пустырника.

Залейте пол-литра кипятка две ст. ложки смеси, укутайте, 4-5 часов настаивайте, процедите. Принимайте по половине стакана перед едой трижды в день.

4. Возьмите поровну траву сушеницы, траву пустырника, цветки боярышника кроваво-красного, листья омелы.

Залейте литром кипятка четыре ст. ложки смеси, настаивайте пятнадцать минут, процедите. Принимайте за час до еды по половине стакана три раза в день.

5. Почечного чая — одну часть; травы сушеницы — две части; травы пустырника — три части. Ст. ложку смеси залейте 300 мл крутого кипятка. Варите на слабом огне пять минут. Укутайте и три-четыре часа настаивайте, затем процедите. Принимайте настой теплым за двадцать минут до еды по половине стакана трижды в день.