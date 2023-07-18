От сыпи на лице

Прыщи появляются из-за повышенной выработки подкожного сала. Максимальная активность сальных желез приходится на период полового созревания. Но прыщи возникают не только у подростков, у взрослых людей они тоже могут появиться. Угри и прыщи в зрелом возрасте — признак эндокринных нарушений, дисбаланса обмена веществ. В официальной и народной медицине используется довольно много различных средств от сыпи на лице и других участках кожи. Но все они по-разному эффективны для каждого человека в частности: одному помогает одно средство, а другому — другое. Поэтому чем больше будет в вашей домашней аптечке рецептов от прыщей, тем легче будет вам подобрать эффективное средство для себя. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию народные рецепты только от угрей и прыщей на лице. Все же на нем их наличие больше всего портит настроение. А чтобы добиться чистого и красивого лица — нужно всего лишь немного старания и терпения.

Настой чистотела

Залейте горсть чистотела пол-литра кипятка, два часа настаивайте, процедите. Делайте этим средством примочки при множественных гнойничковых поражениях на лице.

Настойка календулы

Пораженные места протирайте настойкой календулы(есть в аптеках) несколько раз в день. Если у вас очень чувствительная кожа, склонная к раздражению, можно поступить так. Влейте в стакан теплой воды ч. ложку настойки календулы и столько же меда. Смачивайте ватки этой смесью и прикладывайте на полчаса.

Рецепт с алоэ

Листья алоэ промойте прохладной кипяченой водой и положите на семь дней в темное место. (Прямое тепло недопустимо!). Затем листья измельчите и отожмите сок. Протирайте кожу каждый день, можно делать примочки.

Кашицу из листьев залейте холодной водой(1:5), дайте настояться час. Прокипятите три минуты, процедите, охладите и тоже можете использовать для примочек.

Отвар зверобоя

Двумя стаканами кипятка залейте горсть сухих цветков и листьев зверобоя. 25 минут кипятите, процедите. Используйте для примочек и утреннего протирания. Особенно подойдет жирной коже.

Лосьон

Залейте две ст. ложки сухих цветков календулы четвертью стакана водки. Добавьте 1/5 стакана воды. Настаивайте в тепле и добавьте пять грамм 5%-ного спиртового раствора борной кислоты. Хорошо перемешайте, дайте отстояться, профильтруйте через чистую ткань несколько раз. Добавьте три-четыре мл аптечного глицерина, еще раз перемешайте. Закройте баночку с лосьоном и храните в прохладном, защищенном от света месте. Используйте не более трех-четырех раз в день.

Настойка из березовых почек

Почки разотрите в ступке и залейте водкой из такого расчета: на одну часть почек(по весу) — пять частей водки. Семь дней настаивайте. Протирайте настойкой лицо.