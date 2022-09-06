Помогут залечить трофическую язву

Хочу предложить вам несколько рецептов, которые помогут залечить трофическую язву.

Бальзам Ильиной

Этот бальзам залечил трофические язвы у людей страдающих варикозным расширением и тромбофлебитом.

Возьмите в равных пропорциях воск, подсолнечное масло, канифоль и свиной нутряной жир. А еще нужен прополис. Но его нужно взять примерно пятую часть от одного из взятых выше компонента(воска, например).

Влейте в эмалированную кастрюлю подсолнечное масло и нагрейте на малом огне. Добавьте, помешивая воск. Когда он растает, всыпьте, постоянно помешивая, мелко разбитую канифоль и остальные компоненты. И так — до образования однородной массы.

Прополис не всегда растворяется целиком, поэтому, приготовив бальзам, попросту удалите сгустки. Храните бальзам в стеклянных баночках в холодильнике. Ежедневно наносите на пораженную поверхность тонким слоем. Можно не закрывать пока не впитается или сразу нетуго забинтовать. Проводите такую процедуру до выздоровления.

Он лечит не только язвы, но и ожоги, гнойные поражения кожи. А также фурункулы, нагноившиеся порезы.

Пропустите свежую сосновую хвою через мясорубку. Смешайте по 300 грамм получившейся кашицы, меда и сахара, добавьте 10 грамм соли. Две недели настаивайте. Ежедневно смазывайте трофические язвы и накладывайте повязку. И так — до получения положительного результата.

Параллельно приготовьте отвар. Пять ст. ложек сухих измельченных игл хвои залейте стаканом кипятка. Подержите 15 минут на кипящей водяной бане, процедите, остаток отожмите. Доведите кипяченой водой объем до начального, растворите в отваре ст. ложку меда. Выпейте за день в два приема(утром и вечером).

Еще две эффективные мази

1. Подогрейте на слабом огне в эмалированной кастрюле полстакана подсолнечного масла. Добавьте кусочек воска величиной со спичечный коробок(подойдет и церковная восковая свеча). Доведите до кипения, чтобы растопился воск.

Сварите яйцо вкрутую, желток раскрошите и постепенно всыпьте в кипящее масло, постоянно помешивая. Затем добавьте ст. ложку меда, перемешайте, перелейте мазь в стеклянную баночку. Храните в холодильнике. Смажьте язву мазью, накройте бинтом и наложите повязку. Меняйте два-три раза в день.

2. Смешайте по три ст. ложки ланолина, размягченного сливочного масла и воска; по ст. ложке касторового масла и меда; три ст. ложки измельченных в порошок цветков ромашки аптечной или листьев подорожника. Если есть, то добавьте еще ст. ложку березового дегтя. Используйте мазь также как и в первом рецепте.