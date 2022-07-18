Бактерии не приживутся

После многочисленных исследований было установлено, что бетулин, который содержится в бересте, отлично борется с грибком. Бетулин обладает не только антигрибковым свойством, но и противовоспалительным, противовирусным и антибактериальным свойствами. То есть, если вы будете носить обувь со стельками из бересты, то никакие бактерии не приживутся на ногах.

Как и что лечит бетулин

Бетулин, равномерно испаряясь из стелек, и оказывает лечебное действие. Во-первых, уменьшает потение ног, губит

грибки и бактерии, обеспечивает исчезновение запаха ног. Во-вторых, бетулин, проникая в кровь, лечит боли в суставах, снимает усталость с ног. А также он повышает сопротивляемость организма ко многим болезням и развитию онкологии.

Научно доказано, что вещества бересты оказывают полезное действие на зрение; легкие; сердце; желудок; печень; почки; селезенку; кишечник; мочевой пузырь, седалищный нерв.

Заготавливаем бересту

Не нужно обдирать бересту с живого дерева. Лучше найдите в лесу поваленную березу, выберите на стволе ровный участок между ветвями. Обычно нужен участок в 30-50 см. Сделайте на нем два глубоких надреза поперек ствола в начале и в конце. Третий надрез сделайте вдоль ствола, соединив два поперечных. Затем ножом отделите один край бересты вдоль третьего надреза. Потихоньку отгибая бересту в сторону, снимите ее с дерева.

Очищаем и выпрямляем бересту

Снятую бересту промойте в теплой воде, очистите внутренний слой от прилипшей к нему древесине. Наружный, белый слой очистите от белых волокон. Необходимо очистить бересту так, чтобы белый слой снять полностью. Толщину бересты(пласта) оставляем 1-2 мм. Сильно согнутую бересту замочите в горячей воде(40-50 градусов) минут на пять. Затем положите ее сохнуть под груз.

Делаем из готовой бересты стельки

Теперь из очищенной, отмытой и выпрямленной бересты можно готовить стельки. Их очень удобно использовать в резиновой и зимней обуви. Вытащите готовые стельки из той обуви для которой вы будете делать стельки из бересты. Положите готовую стельку на бересту вдоль волокон, обведите шилом и вырежьте ножницами. Вставьте стельки в обувь вверх той стороной, которая на дереве была внутри. Сначала стельки покажутся твердыми, но через несколько дней носки примут форму стопы. И вы не будете их чувствовать. Носите стельки и вы забудете что такое грибок на ногах!