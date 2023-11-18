Чистильщик организма

Чистотел — чистильщик организма. Это одна из немногих лекарственных трав, которую рекомендуют даже онкологи. Есть у этой лечебной травки и другие названия: чистуха; ласточкина трава; светлая трава; бородавник; собачье мыло; желтомолочник. Чистотел трудно спутать с каким-либо растением. Только он выделяет капельки густого оранжевого сока. Этот сок содержит в себе уникальные органические кислоты(лимонная, яблочная, янтарная), эфирные масла. А также природные антибиотики(фитонциды), ядовитые, но очень полезные алкалоиды.

Какие части растения используются

Для приготовления лекарственных средств используют цветки, листья, стебли, корень. Из них готовят настои, настойки, сок, экстракт, мазь, свечи.

Лечебные свойства чистотела

Он обладает противовоспалительным, противомикробным, противозудным, ранозаживляющим, болеутоляющим, желчегонным, мочегонным и противоопухолевым свойствами.

Применение чистотела для лечения заболеваний

1. Заболевания кожи: угревая сыпь, бородавки, папилломы, псориаз, чесотка, кондиломы, микозы, экземы, ожоги, раны и язвы.

2. Дыхательной системы и лор-органов: бронхит, гайморит, трахеит, ангина, ларингит, ангина, пневмония, астма, коклюш, туберкулез.

3. ЖКТ: гастрит, язва желудка, холецистит, панкреатит, гепатит, энтероколит, полипы.

4. Нервной системы: неврозы, головные боли, мигрени.

5. Суставов и костей: радикулит, ревматизм, подагра, остеохондроз, артрит, артроз.

6. Женских половых органов: вагинит, кольпит, эндометриоз, эрозия шейки матки, миомы, кисты.

7. Борется с раком: опытным путем доказано, что чистотел способен вызывать запрограммированную гибель(апоптоз) раковых клеток. А также снизить скорость метастазирования(распространения рака) по организму.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Чистотел — уникальное лекарственное растение, но оно очень ядовито. Поэтому его нужно использовать наружно недолго и в очень маленьких дозировках, внимательно отслеживать побочные действия. Прием средств чистотела внутрь должен осуществляться под контролем специалиста.

Признаки передозировки

Тошнота, рвота, судороги, сильная жажда, головокружение, чувство тяжести в голове, боли в желудке, замедление пульса. А также резкое понижение артериального давления.

Необходимо срочно промыть желудок.

Чистотел категорически противопоказан при эпилепсии, бронхиальной астме, стенокардии, неврологических и аллергических заболеваниях.

Проверенные рецепты с чистотелом, которые точно помогают

Лечение фибромиомы.

Возьмите 100 мл спирта, 200 грамм меда, 100 мл сока чистотела(есть в аптеках). Смешайте в банке из темного стекла, закройте крышкой и настаивайте семь дней. Храните в холодильнике.

Принимайте за полчаса до еды по одной десертной ложке утром, заедая кусочком сливочного масла. Настойки хватит на 2,5 месяца. Затем сделайте перерыв на два месяца и повторите прием средства.

При камнях в печени.

Измельчите веточку чистотела(20 см), залейте стаканом кипятка. Через пять-десять минут выпейте горячим. Настой готовьте перед обедом. Принимайте две недели, две недели перерыв. Пройти два-три курса.

При псориазе.

Потребуется: стакан сока чистотела; 50 грамм аптечного солидола; 40 грамм порошка борной кислоты; 100 грамм меда; три-пять яичных белков.

Борную кислоту соедините с яичными белками, добавьте мед, затем — сок чистотела, смешайте. В последнюю очередь добавьте солидол, перемешайте. Смазывайте пораженные места.

Лечение артроза.

Нужно взять две ст. ложки свежего или одну ст. ложку сухого чистотела. Добавьте измельченный лист алоэ(не поливайте две недели), один мелко нарезанный горький перец. Залейте смесь пол-литра водки, три недели настаивайте, ежедневно встряхивая. Смазывайте больные места перед сном.

Для лечения полипов желудка или кишечника.

Смешайте сок чистотела с водкой(1:1), поставьте на десять дней в холодильник.

Первую неделю: принимайте по одной кофейной ложке три раза в день за час до еды, запивая 100 мл холодной кипяченой воды.

Вторую неделю — по одной ч. ложке; третью неделю — по одной десертной ложке; четвертую неделю — по одной ст. ложке. Затем 28 дней перерыв и снова принимайте по этой схеме.