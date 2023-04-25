Сельдерей нужно любить

Сначала коротко о том, почему сельдерей нужно любить. То есть, почему сельдерей полезно включать в свой рацион почаще.

1. Содержащиеся в нем активные соединения улучшают работу кровеносной системы. Сельдерей способствует

снижению артериального давления и уровня «плохого» холестерина.

2. Сельдерей регулирует кислотно-щелочной баланс в организме и предотвращает его закисление.

3. В его состав входят очень нужные для поддержания хорошего здоровья витамины. Такие как E, B1, B2, B3, B5, B6, B9. Причем в зелени больше витаминов B2 и B9, а в корнях — B3, B6. Содержится в корнях и витамин B5.

4. Употребление сельдерея избавляет от боли в суставах, легочных инфекций, прыщей.

5. Сельдерей содержит органический натрий, что жизненно важно для общего состояния здоровья.

6. Он отлично выводит из организма токсины, продукты распада, очищая тело.

7. Употребление сельдерея в любом виде успокаивает нервную систему.

Думаю, что все приведенное выше довольно хорошо объясняет, за что сельдерей нужно любить. Поэтому включайте почаще в свое меню блюда с сельдереем. За это ваш организм скажет вам огромное спасибо!

Блюдо с сельдереем и овощами для хорошего пищеварения

Корень сельдерея способствует выработке пищеварительных ферментов. А большое содержание клетчатки усиливает перистальтику кишечника.

Нужно взять 600 грамм корня сельдерея; две моркови; одну-две штуки репчатого лука; два помидора; полстакана овощного бульона; 100 грамм сливочного масла; соль, перец, зелень — по вкусу.

Очистите корень сельдерея со стеблем, промойте, нарежьте кубиками. Нарежьте кубиками или соломкой лук и морковь, спассеруйте, не давая зарумяниться. Ошпарьте кипятком помидоры и снимите с них кожицу, нарежьте кусочками. Опустите в кастрюлю сельдерей, помидоры, пассерованные морковь и лук, соль, перец. Залейте бульоном и тушите до готовности. На стол подавайте, посыпав измельченной зеленью укропа и петрушки.

Если вы хотите похудеть, поможет этот суп с сельдереем

Суп малокалорийный, но при этом очень насыщен витаминами и микроэлементами.

Возьмите 500 грамм стеблей сельдерея; две картофелины; литр воды(лучше овощного отвара); один корень петрушки; две головки лука; две ст. ложки муки; четверть ч. ложки тмина.

Вымойте картофель и нарежьте вместе с кожурой кусочками. Очистите и мелко нарежьте лук. Опустите овощи в кастрюлю и залейте горячим овощным отваром, варите десять-пятнадцать минут. Вымойте и нарежьте сельдерей. Нарежьте соломкой корень петрушки. Добавьте все овощи в суп и варите до готовности.

Обжарьте муку на сухой сковороде, разведите полстакана воды. Влейте тонкой струйкой в кастрюлю, постоянно помешивая. Доведите до кипения, заправьте измельченным тмином.

Рулет на закуску

Половина корня сельдерея; 500 грамм картофеля; два яйца; четыре ст. ложки муки; одна морковь; один перец сладкий; по ч. ложке томатной пасты и укропа; ст. ложка сметаны; две ст. ложки кунжута черного; соль и черный перец — по вкусу.

Отварите картофель, разомните. Добавьте одно яйцо, черный перец, соль, муку и хорошо вымешайте. Порубите укроп и лук для начинки. Нарежьте соломкой сельдерей, морковь и сладкий перец. Обжарьте лук, положите корень сельдерея, морковь, сладкий перец и жарьте семь минут. Добавьте томатную пасту, посолите, поперчите. Разложите ровным слоем на влажной салфетке картофельную массу. Уложите овощную начинку на картофель, сверните рулетом с помощью салфетки. Смажьте оставшимся яйцом, взбитым со сметаной, посыпьте кунжутом. Запекайте при 180 градусах сорок минут.