Лечение болезней материнкой

Ботаники это растение назвали душицей обыкновенной за ее сильный ароматный запах. Есть у этой травы и другие названия: лесная мята; клоповная трава; боровая костоломная трава; лебёдушка; ладанка; матрешка; пчелолюб; душица боровая. Но еще в народе ее называют «материнка». Так как в народной медицине ее чаще всего рекомендуют при различных женских заболеваниях. Материнка(душица) содержит в себе эфирные масла, которые используются еще и в парфюмерии. То есть не только лечение болезней материнкой проводят, а еще и в других областях ее применяют. Например, в некоторых деревнях цветками материнки(душицы) пряхи окрашивают шерсть в оранжево-красный цвет.

Когда заготавливают материнку(душицу)

В лечебных целях используют надземную часть растения(траву). Ее заготавливают с июня по сентябрь в сухую солнечную погоду. В деревнях траву сушат на чердаках, разложив на бумаге слоем в 5-7 см. При том необходимо ее ворошить не менее двух раз в день. В городских условиях — подвесив на веревке связки небольших пучков, оберегая от сквозняков и солнечных лучей.

Правильно высушенная трава материнки не изменяет своей окраски, сохраняет сильный запах, стебли при сгибании ломаются.

Высушенную траву желательно обмолотить, чтобы избавиться от грубых стеблей. Затем сложить в стеклянные банки и плотно закрыть крышками. В таком виде трава материнки хранится в темном сухом месте в течение трех лет.

При каких болезнях используется материнка(душица обыкновенная)

Настои, отвары и чаи из материнки обладают противовоспалительными и болеутоляющими свойствами. Их используют как потогонное, отхаркивающее, антимикробное средство для приема внутрь, полосканий и ингаляций: при простуде; ОРЗ; бронхитах; стоматитах; фарингитах; гингивитах. Применяют материнку и при бессоннице, зубной и головной боли, неврозах в качестве успокаивающего средства.

При ОРЗ, для приема внутрь

Залейте стаканом кипятка две ст. ложки сухой травы материнки(душицы). Дайте настояться. Принимайте теплым по полстакана за двадцать минут до еды три-четыре раза в день.

Для лечения ангины и заболеваний слизистой ротовой полости

Четыре ст. ложки травы материнки залейте пол-литра кипятка, дайте настояться, процедите, остудите. Полощите горло и ротовую полость три-четыре раза в день. Этим же отваром промывают нос.

*** Чаи из душицы(материнки) эффективны при метеоризме, атонии кишечника. А также при отсутствии аппетита, пониженной кислотности желудочного сока, энтероколите и холецистите, эпилепсии.

*** Душицу(материнку) применяют в виде примочек, компрессов и ванн при экземе; зудящих дерматозах; гнойничковых заболеваниях кожи; диатезе. Ванны из травы материнки действуют успокаивающе и на нервную систему.

Для ванны нужно взять 100-200 грамм травы. Залейте ее двумя-тремя литрами кипящей воды, 15 минут нагревайте на водяной бане. Снимите, 45 минут настаивайте и вылейте в ванну с водой. Принимайте ванну в течение 20 минут.