Помогут сердцу и сосудам

Когда человек начинает думать и заботиться о своем сердце и сосудах? Он начинает искать более исчерпывающую информацию о заболевании сердца или сердечно-сосудистой системы тогда, когда этот орган уже дает сбой. О всех заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой системы даже вкратце невозможно рассказать, они многочисленны. Но больному необходимо знать хотя бы минимум сведений о основных проявлениях, осложнениях и последствиях его заболевания. Это поможет ему правильно и осмысленно воспринять советы и рекомендации врача. А главное — избежать ошибок, иногда чреватых непоправимым ущербом для здоровья. Каждому человеку необходимо беречь свое сердце. Надо стараться употреблять меньше таблеток, так как любая, казалось бы безобидная, таблетка наносит вред организму. Поэтому лучше использовать лекарственные растения. Они помогут сердцу и сосудам при многих их заболеваниях без отрицательных последствий для вашего организма.

Но прежде чем принимать то или иное средство на травах, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Все мы индивидуальны, и даже при одном и том же заболевании нам могут помогать совсем разные средства. К тому же совсем отказаться от таблеток не получится, поэтому совет врача о их совмещении с травами жизненно необходим.

Народные средства при сердечно-сосудистых заболеваниях

Ишемическая болезнь сердца

Залейте 350 граммами жидкого меда 200 грамм натертого или размятого чеснока. Тщательно перемешайте и семь дней настаивайте. Принимайте по ст. ложке за сорок минут до еды трижды в день. Курс — один-два месяца.

При стенокардии

1. Смешайте 300 грамм меда, 500 грамм измельченных грецких орехов, 100 грамм сока алоэ и сок одного-двух лимонов. Принимайте по ст. ложке за полчаса до еды три раза в день. Курс лечения — один-два месяца.

2. Две ст. ложки травы лапчатки гусиной настаивайте в пол-литра кипятка. Выпейте в течение дня.

3. Возьмите поровну траву мелиссы, траву лапчатки гусиной и корень валерианы. Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка, полчаса настаивайте. Выпейте в течение дня в три-четыре приема.

При аритмии

1. Возьмите по три части травы пустырника и корня валерианы; две части травы мелиссы; по 1,5 части цветков боярышника и листьев мяты перечной. Две ст. ложки смеси залейте пол-литра кипятка, полчаса настаивайте, процедите. Выпейте в течение дня до еды в три-четыре приема.

2. Смешайте по три части плодов фенхеля и плодов аниса; 2,5 части корня синюхи голубой; две части плодов тмина; одну часть шишек хмеля. Две ст. ложки измельченной смеси залейте пол-литра воды комнатной температуры. Несколько часов настаивайте. Затем 15 минут томите на малом огне, процедите. Принимайте за полчаса до еды три-четыре раза в день.

После инфаркта

1. Перемелите в мясорубке килограмм клюквы и 200 грамм чеснока. Добавьте 100 грамм меда, смешайте, три дня настаивайте. Принимайте по одной десертной ложке до еды дважды в день.

2. Залейте водой 100 грамм зерен пшеницы, поставьте в теплое место. Когда появятся ростки длиной 1 мм, промойте их и пропустите через мясорубку. Добавьте растительное масло, мед, изюм по вкусу. Съешьте эту порцию утром натощак.

3. Растолките 100 грамм грецких орехов и смешайте с двумя ст. ложками гречишного меда. Съешьте за день в три приема.