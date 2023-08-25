Ортилия и зимолюбка

Обе эти травки ортилия и зимолюбка(полное их название ортилия однобокая и зимолюбка зонтичная) относятся к семейству грушанковых. Эти растения близки по химическому составу и свойствам. Хотя их сфера применения однотипна, но ортилия активнее и с лечебной целью используется чаще. С нее и начну.

О свойствах ортилии однобокой

Возможно ортилия однобокая многим более известна как боровая матка или грушанка однобокая. В основном она используется в народной медицине, но в последние годы и в официальной медицине применяются препараты с ортилией(боровой маткой). Для ортилии характерны следующие свойства: вяжущее, противовоспалительное, антисептическое, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, противоопухолевое, противоэпилептическое, успокаивающее, мочегонное.

Показания к применению ортилии(боровой матки)

Одним из основных показаний для применения препаратов из этого растения является женское бесплодие. Наиболее оно эффективно при бесплодии на фоне воспаления яичников, спаечных процессов, непроходимости труб, эндометриоза. В любом из этих случаев перед началом лечения нужно пройти обследование у гинеколога.

Курс лечения при бесплодии рассчитан на один месяц при первом применении и на шесть — при повторном.

Рекомендуется начинать прием средств ортилии на пятый день регулярного менструального цикла. Или спустя семь дней при обильной и длительной менструации. Нужно принимать их в течение 21 дня, а при начале менструации сделать перерыв до прекращения выделений. Максимальная продолжительность курса лечения — шесть месяцев.

Еще отмечены хорошие результаты при лечении средствами ортилии однобокой(боровой матки) кист яичника. При приеме отвара, настоя или настойки ортилии нормализуется кровоток, обменные процессы в яичниках. А также снимаются воспалительные процессы, уменьшаются размеры кист и наступает полное излечение. Начинать прием препаратов ортилии нужно через день после окончания менструации. Принимаем 23-24 дня и перед началом новой менструации прекращаем прием. Возобновлять прием нужно через день после окончания месячных. Курс — три месяца.

Эффективны средства боровой матки и при мужском бесплодии, аденоме предстательной железы, простатите, импотенции. При этих недугах лучшие результаты отмечены при сочетании ортилии однобокой с родиолой четырехраздельной(красной щеткой).

Применение ортилии однобокой помимо гинекологии

Еще она используется при заболеваниях почек и мочевого пузыря(цистите, пиелонефрите, уретрите, почечно-каменной болезни).

А также применяется при гастрите, холецистите, энтероколите, сахарном диабете, доброкачественных опухолях, заболеваниях кожи, подагре.

Настойка ортилии

Залейте 500 мл водки 50 грамм сухой травы с цветками ортилии. Три недели настаивайте при комнатной температуре в темноте, периодически встряхивая, процедите. Принимайте по одной ч. ложке на четверть стакана воды за полчаса до еды или через час после еды трижды в день.

Настой

Ч. ложку травы ортилии залейте стаканом горячей кипяченой воды, тридцать-сорок минут настаивайте, процедите. Принимайте по ч. ложке три раза в день до еды.

Свойства и применение зимолюбки зонтичной

Препараты зимолюбки проявляют выраженный мочегонный эффект с антибактериальным, противовоспалительным и обезболивающим действием.

На этом основано их использование при заболеваниях почек и мочевыводящих путей: цистите, пиелите, сужении уретры. А также при почечно-каменной болезни, гонорее, отеках различного происхождения.

Применяют зимолюбку при нарушениях менструального цикла; болях в послеродовом периоде; заболеваниях предстательной железы; опухолях и кистах молочной железы, яичников, матки. А также при суставных болях, подагре, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, хронических кожных заболеваниях, диабете.

Настой из зимолюбки зонтичной

Залейте стаканом кипятка ст. ложку сухой травы зимолюбки, два часа настаивайте, процедите. Принимайте по четверти стакана за полчаса до еды трижды в день.

При ее использовании в сборе с ортилией однобокой берут каждой травы по одной ч. ложке на стакан горячей воды.

Рекомендации фитотерапевтов

При миоме, аднексите, кистах яичников, непроходимости труб и других гинекологических заболеваниях они рекомендуют наряду с ортилией однобокой применять травы, близкие к ней по составу. Это родиола четырехраздельная(красная щетка) и зимолюбку зонтичную. Принимать нужно либо в сборах, либо отдельно, короткими курсами по семь дней. Семь дней — настой или настойку ортилии однобокой, следующие семь дней — средства зимолюбки зонтичной, следующие семь дней — средства родиолы четырехраздельной.

При заболеваниях мочеполовых органов у мужчин рекомендуют в сборе совмещать ортилию однобокую с родиолой четырехраздельной. Для женского организма этот сбор также полезен.

Настой сбора

Ч. ложку ортилии и ч. ложку родиолы залейте стаканом кипятка, два часа настаивайте, процедите. Принимайте по четверти стакана трижды в день до еды или через два часа после еды.

Для спринцеваний, которые нужно проводить одновременно с приемом настоя, нужно стакан настоя развести в литре кипяченой воды. Спринцеваться утром и вечером. Курс — от одного до трех месяцев. Затем сделайте перерыв на три недели и при необходимости повторите курс.

Противопоказания: возраст до 14 лет, в острой фазе гастрит и энтероколит, беременность, лактация, повышенная чувствительность к растению.

Лечение проводите только под наблюдением врача.