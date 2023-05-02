Как можно почистить легкие

Дыхательную систему можно и нужно очищать. Особенно это важно, если вы работаете на пыльном производстве, или живете в большом городе. Или много лет курили и недавно отказались от этой привычки, то тоже стоит позаботиться о чистоте легких. Когда легкие чистые, дышится легко и жить хочется на «полную катушку». Итак, как можно почистить легкие в домашних условиях?

1. Очищению легких способствуют любые дыхательные упражнения(методики есть в интернете).

2. Способствуют вентиляции легких любые упражнения и спорт. Главное — выполнять их нужно на свежем воздухе: в парке, в лесу. Можно и в хорошо проветриваемом помещении. Аэробика в душном помещении или бег вдоль автомобильных дорог принесут больше вреда, чем пользы. Если вы живете в районе, где нет парков, лучше не заниматься бегом вообще. Или делайте пробежки рано утром(когда воздух более чистый).

3. Очищающим эффектом обладают все отхаркивающие травы, использующиеся в лечении кашля.

Народные рецепты очищения дыхательной системы

1. Возьмите по одной ст. ложке семян фенхеля и сосновых почек. Залейте литром кипятка, час настаивайте, процедите. Принимайте до еды по полстакана трижды в день.

2. Кусочек сосновой смолы и три промытых зеленых шишки залейте в термосе пол-литра кипящего молока. Три-четыре часа настаивайте. Процедите, шишки не выкидывайте, а промойте проточной водой и используйте еще два раза. Пейте по стакану утром натощак и вечером перед сном.

3. Две ч. ложки измельченного исландского мха залейте стаканом холодной воды. Медленно доведите до кипения и процедите. Пейте по стакану два-три раза в день. Это сильное средство для очищения легких, а также благотворно влияющее на желудок и печень.

4. Смешайте по ст. ложке сушеной травы душицы и цветков фиалки трехцветной. Залейте пол-литра кипящей воды, около часа настаивайте. Пейте по чашке настоя два-три раза в день.

5. Используйте для ингаляции эфирные масла эвкалипта, майорана и сосны. Добавьте в горячую воду по две-три капли каждого масла. Наклонитесь над водой, накройте голову толстым полотенцем. Дышите паром пять-десять минут медленно и глубоко.