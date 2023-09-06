Помогут справиться с диареей

Самые частые причины диареи, или поноса, как говорят в народе, — пищевые отравления и инфекции. Но не только эти факторы могут привести к возникновению жидкого стула. Он может появиться и после употребления плохо перевариваемой пищи, приема многих лекарств, непереносимости некоторых продуктов. Постоянно пользоваться закрепляющими таблетками нежелательно — это средства первой помощи. При постоянном их употреблении может, наоборот, появиться запор, возникнуть воспаление кишечника. Поэтому, в первую очередь, нужно обратить внимание на свое питание. То есть, употреблять те продукты, которые не навредят страдающему кишечнику. А также помогут справиться с диареей и некоторые народные средства.

Что можно есть и пить, а что нужно исключить из своего рациона

Разрешаются слизистые супы на воде; протертые рисовая, манная каши на воде; отварные рыба, мясо; крепкий чай, какао, крепкий кофе на воде; черствые белые сухари; отвар сушеной черной смородины, черники, кисели, желе из черники.

А овощи с грубой клетчаткой(капуста, редис, редька, хрен, щавель) категорически исключаются. А также цельное молоко.

Средства, которые помогут при диарее

1. Залейте ч. ложку риса четырьмя чашками воды. Кипятите на малом огне, пока рис полностью не разварится. Пейте полученный отвар по полстакана каждые два часа.

2. Возьмите четыре ч. ложки сухих плодов черники, залейте стаканом холодной воды. Восемь часов настаивайте. Пейте настой небольшими глотками в течение дня.

Очень полезен и кисель из сухих плодов черники. А вот свежая черника, наоборот, обладает слабительным действием.

3. Стаканом кипятка заварите ст. ложку корки граната. Настаивайте до окрашивания воды и выпейте в течение дня.

4. Возьмите корень аира(примерно 30 грамм на литр воды) и варите десять минут. Принимайте по полстакана за полчаса до еды трижды в день.

5. Пять ст. ложек листьев ежевики залейте литром кипятка, полчаса настаивайте. Принимайте по половине стакана три раза в день.

6. Залейте стаканом кипятка ст. ложку сухих ягод черемухи. Варите на слабом огне 10-15 минут, настаивайте в течение двух часов. Процедите и добавьте тридцать капель 20%-ной спиртовой настойки прополиса. Принимайте за полчаса до еды по полстакана три раза в день.

Если понос долго не проходит или даже усиливается, несмотря на лечение, обязательно обратитесь к врачу.