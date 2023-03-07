Недельное меню при гастрите с повышенной кислотностью

Гастрит — воспаление слизистой оболочки. Гастрит с повышенной кислотностью сопровождается повышенной функцией желудочной секреции. Чаще всего это заболевание встречается у молодых людей. Основные причины, которые способствуют развитию этого заболевания: переедание; употребление грубой, острой, слишком горячей пищи; длительный прием некоторых лекарств; алкоголя; табакокурение; профессиональные вредности; хронические инфекции и пр. Для успешного лечения этого недуга огромное значение имеет правильное питание. Ниже смотрите примерное недельное меню при гастрите с повышенной кислотностью предлагаемое диетологами.

Понедельник

Первый завтрак: картофельное пюре; мясные паровые биточки; чай с молоком.

Завтрак второй: стакан молока; кисель фруктовый.

Обед: молочный протертый суп из риса; картофельная запеканка, фаршированная отварным мясом на растительном масле; компот, протертый из яблок.

Полдник: сухарики; стакан отвара шиповника.

Ужин: творожное паровое суфле; молочная протертая гречневая каша; фруктовый кисель.

На ночь: стакан молока.

Вторник

Завтрак первый: каша манная на молоке; творог с молоком и сахаром; чай с молоком.

Завтрак второй: стакан молока; печеное яблоко(сладкое) с сахаром.

Обед: молочный протертый суп из перловой крупы; мясные котлеты паровые; свекольное пюре; фруктовое желе.

Полдник: сухарики; отвар шиповника.

Ужин: рисовый пудинг; яйцо всмятку; молочный кисель.

На ночь: стакан молока.

Среда

Первый завтрак: всмятку яйцо; молочная протертая каша из гречки; чай с молоком.

Второй завтрак: печеное сладкое яблоко; стакан молока.

Обед: суп из разных овощей; пудинг из отварного мяса с рисом; яблочное желе.

Полдник: сухарики; стакан отвара шиповника.

Ужин: из гречки крупеник; стакан молока.

На ночь: стакан молока.

Четверг

Первый завтрак: молочная протертая рисовая каша; пудинг; чай с молоком.

Второй завтрак: фруктовый кисель; стакан молока.

Обед: молотый протертый рисовый суп; паровые мясные котлеты, запеченные в молочном соусе; морковное пюре; компот протертый.

Полдник: стакан отвара шиповника; сухарики.

Ужин: запеченный лапшевник с творогом; стакан молока.

На ночь: стакан молока.

Пятница

Завтрак первый: язык заливной; морковное пюре; молочная манная каша; чай с молоком.

Завтрак второй: компот протертый из сухофруктов; стакан молока.

Обед: суп молочный протертый из овсяной крупы; рыбные биточки паровые; картофельное пюре с растительным маслом; апельсиновое или лимонное желе.

Полдник: стакан отвара шиповника; тонкие ломтики подсушенного белого хлеба или сухарики.

Ужин: котлеты куриные паровые; пюре морковное; молочная протертая каша из перловки; кисель из ягод(малина, клубника, земляника). Главное, что ягоды должны быть не кислые.

На ночь: стакан молока.

Суббота

Первый завтрак: рыбные паровые котлеты; пюре картофельное с растительным маслом; протертая молочная каша из гречки; чай с молоком.

Второй завтрак: яблоко сладкое печеное; стакан молока.

Обед: молочная суп-лапша; фрикадельки мясные паровые; отварная вермишель со сливочным маслом; ягодный кисель.

Полдник: сухарики; стакан отвара шиповника.

Ужин: рыбные паровые котлеты; картофельное пюре с растительным маслом; молочная протертая каша из гречневой крупы; молочный кисель.

На ночь: стакан молока.

Воскресенье

Первый завтрак: мясные биточки, запеченные под соусом бешамель; картофельное пюре; протертая каша из овсяной крупы на молоке; чай с молоком.

Второй завтрак: кисель из некислых ягод; стакан молока.

Обед: протертый картофельный суп; рыбные биточки паровые; картофельное пюре с растительным маслом; молочное желе.

Полдник: стакан отвара шиповника; сухарики.

Ужин: паровой мясной рулет, фаршированный рисом и зеленью; фруктовый кисель из сладких ягод.

На ночь: стакан теплого молока.

Недельное меню при гастрите с пониженной кислотностью

Этот гастрит обычно возникает из-за неумеренности в еде; злоупотребления жареными, копчеными, острыми, маринованными блюдами; специями. В желудке во время и после еды появляется чувство тяжести. Также беспокоят непроизвольная отрыжка с неприятным запахом, тошнота, потеря аппетита, диарея. Для профилактики и лечения гастрита с пониженной кислотностью также очень важное значение имеет правильное питание.

Понедельник

1 завтрак: мясные паровые котлеты; картофельное пюре; протертая рисовая каша, сваренная на молоке с сахаром; чай с сахаром и лимоном.

2 завтрак: протертый творог с молоком и сахаром.

Обед: суп с протертым мясом на мясном бульоне; паровое мясное суфле; протертый яблочный компот.

Полдник: чай с сухариками.

Ужин: протертый пудинг из гречки с творогом; чай с сахаром.

На ночь: кисель.

Вторник

1 завтрак: суфле творожное; манная молочная каша; чай с сахаром(можно с молоком).

2 завтрак: печеное яблоко.

Обед: бульон с фрикадельками; рыбное паровое суфле; пюре картофельное; желе из фруктового сока.

Полдник: отвар шиповника с сахаром; сухарики.

Ужин: мясные паровые котлеты; протертая рисовая каша; чай с лимоном и сахаром.

На ночь: кисель.

Среда

1 завтрак: паровое суфле из судака с маслом; гречневая каша протертая молочная; чай с лимоном и сахаром.

2 завтрак: яблочное пюре со взбитым белком.

Обед: рисовый суп, хорошо разваренный на мясном бульоне; картофельная запеканка с отварным протертым мясом; компот из сухофруктов протертый.

Полдник: зефир; чай с сахаром.

Ужин: мясные биточки со сметанным соусом; спелое протертое яблоко; черствый белый хлеб с маслом; чай с сахаром.

На ночь: кисель.

Четверг

1 завтрак: два яйца всмятку; молочная протертая овсяная каша; чай с молоком.

2 завтрак: творог, протертый с молоком и сахаром.

Обед: бульон с вермишелью; отбивные из телятины, жареные без жира; картофельное пюре; шпинат; мусс яблочный.

Полдник: отвар шиповника с сахаром; сухарики.

Ужин: мясной рулет, фаршированный паровым омлетом; цветная отварная капуста, запеченная в сметане; чай с сахаром.

На ночь: кисель.

Пятница

1 завтрак: сырок творожный домашнего приготовления с сахаром; чай с сахаром и черствой булкой с маслом.

2 завтрак: яблоко печеное.

Обед: суп с протертым мясом на мясном бульоне; вермишель отварная; бефстроганов из отварного мяса; желе фруктовое.

Полдник: фруктовый сок, разведенный наполовину кипяченой водой; сухарик.

Ужин: рыбные паровые котлеты; пюре картофельное; чай с сахаром.

На ночь: кисель.

Суббота

1 завтрак: творожный пудинг; протертая гречневая каша; чай с молоком.

2 завтрак: спелые помидоры или печеное яблоко.

Обед: суп на курином бульоне из домашней лапши; отварная курица; протертая сладкая рисовая каша; протертый компот из сухофруктов.

Полдник: сок фруктовый, наполовину разведенный кипяченой водой; вафли.

Ужин: рыба заливная; сок из разных овощей; черствая булка; масло; чай.

На ночь: кефир, если вы его хорошо переносите.

Воскресенье

1 завтрак: паштет из сельди; картофельное пюре; кофе с молоком.

2 завтрак: стакан морковного сока или спелые ягоды; сухарь.

Обед: суп из мелко нашинкованных овощей(разных), приготовленный на овощном или мясном бульоне; рагу из мяса с овощами; протертый яблочный компот.

Полдник: ватрушка с творогом; чай с сахаром.

Ужин: мясные паровые тефтели; манный пудинг со сладкой подливой; чай с сахаром.

На ночь: кефир или кисель.