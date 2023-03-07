Недельное меню при гастрите с повышенной кислотностью
Гастрит — воспаление слизистой оболочки. Гастрит с повышенной кислотностью сопровождается повышенной функцией желудочной секреции. Чаще всего это заболевание встречается у молодых людей. Основные причины, которые способствуют развитию этого заболевания: переедание; употребление грубой, острой, слишком горячей пищи; длительный прием некоторых лекарств; алкоголя; табакокурение; профессиональные вредности; хронические инфекции и пр. Для успешного лечения этого недуга огромное значение имеет правильное питание. Ниже смотрите примерное недельное меню при гастрите с повышенной кислотностью предлагаемое диетологами.
Понедельник
Первый завтрак: картофельное пюре; мясные паровые биточки; чай с молоком.
Завтрак второй: стакан молока; кисель фруктовый.
Обед: молочный протертый суп из риса; картофельная запеканка, фаршированная отварным мясом на растительном масле; компот, протертый из яблок.
Полдник: сухарики; стакан отвара шиповника.
Ужин: творожное паровое суфле; молочная протертая гречневая каша; фруктовый кисель.
На ночь: стакан молока.
Вторник
Завтрак первый: каша манная на молоке; творог с молоком и сахаром; чай с молоком.
Завтрак второй: стакан молока; печеное яблоко(сладкое) с сахаром.
Обед: молочный протертый суп из перловой крупы; мясные котлеты паровые; свекольное пюре; фруктовое желе.
Полдник: сухарики; отвар шиповника.
Ужин: рисовый пудинг; яйцо всмятку; молочный кисель.
На ночь: стакан молока.
Среда
Первый завтрак: всмятку яйцо; молочная протертая каша из гречки; чай с молоком.
Второй завтрак: печеное сладкое яблоко; стакан молока.
Обед: суп из разных овощей; пудинг из отварного мяса с рисом; яблочное желе.
Полдник: сухарики; стакан отвара шиповника.
Ужин: из гречки крупеник; стакан молока.
На ночь: стакан молока.
Четверг
Первый завтрак: молочная протертая рисовая каша; пудинг; чай с молоком.
Второй завтрак: фруктовый кисель; стакан молока.
Обед: молотый протертый рисовый суп; паровые мясные котлеты, запеченные в молочном соусе; морковное пюре; компот протертый.
Полдник: стакан отвара шиповника; сухарики.
Ужин: запеченный лапшевник с творогом; стакан молока.
На ночь: стакан молока.
Пятница
Завтрак первый: язык заливной; морковное пюре; молочная манная каша; чай с молоком.
Завтрак второй: компот протертый из сухофруктов; стакан молока.
Обед: суп молочный протертый из овсяной крупы; рыбные биточки паровые; картофельное пюре с растительным маслом; апельсиновое или лимонное желе.
Полдник: стакан отвара шиповника; тонкие ломтики подсушенного белого хлеба или сухарики.
Ужин: котлеты куриные паровые; пюре морковное; молочная протертая каша из перловки; кисель из ягод(малина, клубника, земляника). Главное, что ягоды должны быть не кислые.
На ночь: стакан молока.
Суббота
Первый завтрак: рыбные паровые котлеты; пюре картофельное с растительным маслом; протертая молочная каша из гречки; чай с молоком.
Второй завтрак: яблоко сладкое печеное; стакан молока.
Обед: молочная суп-лапша; фрикадельки мясные паровые; отварная вермишель со сливочным маслом; ягодный кисель.
Полдник: сухарики; стакан отвара шиповника.
Ужин: рыбные паровые котлеты; картофельное пюре с растительным маслом; молочная протертая каша из гречневой крупы; молочный кисель.
На ночь: стакан молока.
Воскресенье
Первый завтрак: мясные биточки, запеченные под соусом бешамель; картофельное пюре; протертая каша из овсяной крупы на молоке; чай с молоком.
Второй завтрак: кисель из некислых ягод; стакан молока.
Обед: протертый картофельный суп; рыбные биточки паровые; картофельное пюре с растительным маслом; молочное желе.
Полдник: стакан отвара шиповника; сухарики.
Ужин: паровой мясной рулет, фаршированный рисом и зеленью; фруктовый кисель из сладких ягод.
На ночь: стакан теплого молока.
Недельное меню при гастрите с пониженной кислотностью
Этот гастрит обычно возникает из-за неумеренности в еде; злоупотребления жареными, копчеными, острыми, маринованными блюдами; специями. В желудке во время и после еды появляется чувство тяжести. Также беспокоят непроизвольная отрыжка с неприятным запахом, тошнота, потеря аппетита, диарея. Для профилактики и лечения гастрита с пониженной кислотностью также очень важное значение имеет правильное питание.
Понедельник
1 завтрак: мясные паровые котлеты; картофельное пюре; протертая рисовая каша, сваренная на молоке с сахаром; чай с сахаром и лимоном.
2 завтрак: протертый творог с молоком и сахаром.
Обед: суп с протертым мясом на мясном бульоне; паровое мясное суфле; протертый яблочный компот.
Полдник: чай с сухариками.
Ужин: протертый пудинг из гречки с творогом; чай с сахаром.
На ночь: кисель.
Вторник
1 завтрак: суфле творожное; манная молочная каша; чай с сахаром(можно с молоком).
2 завтрак: печеное яблоко.
Обед: бульон с фрикадельками; рыбное паровое суфле; пюре картофельное; желе из фруктового сока.
Полдник: отвар шиповника с сахаром; сухарики.
Ужин: мясные паровые котлеты; протертая рисовая каша; чай с лимоном и сахаром.
На ночь: кисель.
Среда
1 завтрак: паровое суфле из судака с маслом; гречневая каша протертая молочная; чай с лимоном и сахаром.
2 завтрак: яблочное пюре со взбитым белком.
Обед: рисовый суп, хорошо разваренный на мясном бульоне; картофельная запеканка с отварным протертым мясом; компот из сухофруктов протертый.
Полдник: зефир; чай с сахаром.
Ужин: мясные биточки со сметанным соусом; спелое протертое яблоко; черствый белый хлеб с маслом; чай с сахаром.
На ночь: кисель.
Четверг
1 завтрак: два яйца всмятку; молочная протертая овсяная каша; чай с молоком.
2 завтрак: творог, протертый с молоком и сахаром.
Обед: бульон с вермишелью; отбивные из телятины, жареные без жира; картофельное пюре; шпинат; мусс яблочный.
Полдник: отвар шиповника с сахаром; сухарики.
Ужин: мясной рулет, фаршированный паровым омлетом; цветная отварная капуста, запеченная в сметане; чай с сахаром.
На ночь: кисель.
Пятница
1 завтрак: сырок творожный домашнего приготовления с сахаром; чай с сахаром и черствой булкой с маслом.
2 завтрак: яблоко печеное.
Обед: суп с протертым мясом на мясном бульоне; вермишель отварная; бефстроганов из отварного мяса; желе фруктовое.
Полдник: фруктовый сок, разведенный наполовину кипяченой водой; сухарик.
Ужин: рыбные паровые котлеты; пюре картофельное; чай с сахаром.
На ночь: кисель.
Суббота
1 завтрак: творожный пудинг; протертая гречневая каша; чай с молоком.
2 завтрак: спелые помидоры или печеное яблоко.
Обед: суп на курином бульоне из домашней лапши; отварная курица; протертая сладкая рисовая каша; протертый компот из сухофруктов.
Полдник: сок фруктовый, наполовину разведенный кипяченой водой; вафли.
Ужин: рыба заливная; сок из разных овощей; черствая булка; масло; чай.
На ночь: кефир, если вы его хорошо переносите.
Воскресенье
1 завтрак: паштет из сельди; картофельное пюре; кофе с молоком.
2 завтрак: стакан морковного сока или спелые ягоды; сухарь.
Обед: суп из мелко нашинкованных овощей(разных), приготовленный на овощном или мясном бульоне; рагу из мяса с овощами; протертый яблочный компот.
Полдник: ватрушка с творогом; чай с сахаром.
Ужин: мясные паровые тефтели; манный пудинг со сладкой подливой; чай с сахаром.
На ночь: кефир или кисель.