Что полезно при цистите

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которым чаще страдают женщины. Симптомами цистита являются частые позывы к мочеиспусканию. Во время мочеиспускания, а иногда и вне его, отмечаются боли в надлобковой области. Моча может стать мутной. В тяжелых случаях болезни повышается температура, появляется тошнота и рвота. Но прежде чем говорить о том, что полезно при цистите, то есть, что помогает его излечению, сначала приведу основные причины, которые способствуют его возникновению.

Это способствует циститу

1. Женщина мало двигается;

2. Употребление в пищу вредных продуктов, которые раздражают оболочку слизистой;

3. Заболевания воспалительного характера(в сфере гинекологии, урологии, венерологии);

4. Плохой гигиенический уход, особенно в месячные;

5. Наличие хронических заболеваний понижают уровень иммунитета;

6. Если вы ходите в туалет меньше пяти раз в сутки, то вы находитесь в группе риска по проникновению инфекции в организм;

7. Ношение обтягивающих вещей. Эта одежда стягивает тазовую часть, происходит нарушение кровотока;

8. Сильная утомляемость; стрессы; большая загруженность как умственная, так и физическая. Все это приводит к ослаблению иммунитета, а как следствие возникает заболевание.

Лечение цистита

Под присмотром врача есть возможность вылечить цистит в домашних условиях, избежав помещения в стационар. Ведь кроме приема антибиотиков, для быстрого выздоровления нужны покой и уют. В период лечения детям и взрослым рекомендуется:

— постельный режим первые три-четыре дня;

— теплые сидячие ванны с добавлением ромашки, шалфея, календулы, которые будут уменьшать боли;

— соблюдение правил гигиены и поддержание чистоты половых органов;

— прикладывание грелки с теплой солью на область мочевого пузыря;

— исключение из рациона жирных, жареных и острых блюд. Употребление большого количества фруктов, овощей, нежирных кисломолочных продуктов;

— питье большого количества негазированных напитков. Это поможет быстрее вымывать инфекцию из мочевого пузыря.

Рецепты средств, помогающих в лечении цистита

Чаи:

1. Две-три ст. ложки вишневых черешков залейте кипятком, 15 минут настаивайте, пейте натощак.

2. Возьмите по ч. ложке травы хвоща и цветков ромашки на стакан воды. В термосе залейте кипятком, полчаса настаивайте. В день рекомендуется пить не меньше трех стаканов такого чая.

Настои:

1. Залейте стаканом кипятка 0,5 ст. ложки березовых почек. В течение 15 минут подержите на водяной бане. Затем остудите, процедите. Принимайте по трети стакана в теплом виде за 10-15 минут минут до еды два-три раза в день.

2. Стаканом кипятка залейте две ч. ложки измельченных корней пырея. 15 минут кипятите на водяной бане, затем остудите. Принимайте теплым по половине стакана три-четыре раза в день.

3. Высыпьте в стеклянную посуду стакан пшена, слегка промойте. Залейте пол-литра кипяченой воды, один-два часа настаивайте. Получившуюся беловатую воду перемешайте деревянной ложкой. Пейте по стакану трижды в день. Облегчение наступит на следующий день. Курс — семь дней.

Ванночки:

1. Хорошо помогают снять воспаление и сильную боль паровые ванны с молоком. Налейте в тазик горячее молоко, посидите над паром не менее десяти минут. Боль проходит моментально.

2. Эфирные масла лекарственных растений являются прекрасным лечащим средством при цистите. Наиболее эффективно масло бергамота, а также ромашки, чайного и сандалового дерева. Используются также при цистите масло можжевельника, кедра, кипариса, лаванды, розмарина, эвкалипта.

На ванну достаточно 6-7 капель эфирного масла, которые растворите в ложке меда. И уже потом вылейте в ванну. Температура воды — около 40 градусов. Продолжительность процедуры — 15 минут. Курс — пять-семь процедур.

Если после ванн приступ не проходит и сопровождается повышением температуры, стоит обратиться к врачу.