Очищение почек от песка

Многим из нас во время медицинского обследования приходится слышать: «У вас песочек в правой(левой) почке..». Это случается, даже если вы не злоупотребляете острой и соленой пищей, и не любитель спиртного. Все равно, рано или поздно в почках образуется песок, или даже камни. Виной тому — питьевая вода, перенасыщенная солями, некачественные продукты, наследственность и т.п. Если вы такое услышали от врача, то просто необходимо провести очищение почек от песка. Предлагаю вам воспользоваться наиболее известными и действенными народными рецептами для очищения почек. Какой из них подойдет именно вам, придется определять самим опытным путем.

Рецепт очищения почек по Н. Уокеру

Приготовьте смесь из этих соков: свеклы и огурца — по 100 мл, моркови — 300 мл; (Или сельдерея — 150 мл, моркови — 270 мл, петрушки — 60 мл). Принимайте до получения положительного результата.

Чистим почки от песка по методу Н.А. Семеновой

Возьмите по 30 грамм мочегонных трав: шалфея; душицы; мелиссы; зверобоя; плоды шиповника;(можно добавить траву ортосифон, то есть почечный чай). Измельчите эту смесь.

Две-три ст. ложки смеси залейте пол-литра крутого кипятка. Пейте как обычный чай(можно с медом) три-четыре раза в день в течение недели. Одновременно с этим придерживайтесь вегетарианского питания и промывайте кишечник клизмами.

На седьмой день за тридцать минут до еды приготовьте травяной настой(из трав выше). Добавьте в него пять капель пихтового масла, хорошо размешайте. Выпейте через трубочку(это обязательно, пихтовое масло разрушает зубную эмаль).

Такую смесь пейте трижды в день за полчаса до еды еще пять дней. Во время очистки будет моча мутная.

Продолжительность лечения — до достижения результата. То есть, пока не обнаружите, что с бурыми масляными пятнами в моче вышел и песок.

Очищение почек от песка по методу П.М. Куреннова

1. В течение суток ничего не есть(воду пить можно). Затем поставьте клизму. Через час выпейте полстакана оливкового масла, запив его стаканом сока грейпфрута. Чтобы вас не вырвало, нужно сосать лимон. Когда появится жажда, нужно ее перетерпеть 15 минут. А потом выпейте полтора стакана отвара слабительных трав. На следующий день продолжайте голодать и повторите всю процедуру.

2. Засыпьте в термос ст. ложку семян льна, залейте стаканом кипятка. Закройте и ночь настаивайте. Утром долейте стакан горячей воды, чтобы получилось нечто вроде киселя. Выпейте его в три приема за день, и так — в течение недели. Такая методика считается очень эффективной.

Еще один рецепт для очищения почек от песка

Залейте пол-литра кипятка три ст. ложки листьев смородины, 15-20 минут настаивайте. Затем листья отожмите и выбросьте. Настой подогрейте почти до кипения, снимите. Всыпьте в него две ст. ложки свежих или высушенных ягод смородины, вновь настаивайте. Пейте в течение дня по половине стакана, съедая ягоды. Этот метод можно использовать неограниченное время, кроме пользы смородиновый настой ничего плохого не принесет.