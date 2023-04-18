Травы помогут при пиелонефрите

Если вы уже прошли обследование и знаете свой диагноз: пиелонефрит. То когда у вас начинает ныть поясница — это говорит о том, что началось обострение заболевания. Такое обострение снимется за 24 часа, если усиленно в течение суток пить травы. А какие травы помогут при пиелонефрите, сейчас и поговорим. При этом заболевании уместны травы, обладающие противовоспалительным, антибактериальным, мочегонным и кровоостанавливающим действием. Вот с травами, обладающими таким действием, я и приведу несколько рецептов.

Василек синий

Стаканом кипятка залейте ч. ложку крайних лепестков василька синего, 60 минут настаивайте. Пейте до еды по ст. ложке четыре раза в день.

Трава вербена лекарственная

Ст. ложку измельченной травы вербены залейте стаканом кипятка, настаивайте два часа. Пейте по две ст. ложки три-пять раз в день.

Почки тополя черного

Помогут снять воспаление почек и мочевого пузыря.

Почки тополя черного измельчите и возьмите две ст. ложки. Залейте их пол-литра кипятка, настаивайте три часа. Принимайте по четверти стакана настоя четыре раза в день.

Лопух большой

Две ст. ложки измельченного корня лопуха большого залейте пол-литра теплой кипяченой воды. Восемь часов настаивайте. Пейте по четверти стакана четыре раза в день.

Пырей ползучий

Залейте в термосе пол-литра кипятка ст. ложку измельченного корневища пырея ползучего. Настаивайте восемь часов. Принимайте по половине стакана четыре раза в день.

Самый хороший результат дает этот сбор трав

Возьмите две части листьев березы повислой; корней петрушки огородной — одну часть; травы хвоща полевого — 2,5 части; листьев толокнянки обыкновенной — две части; цветков тысячелистника обыкновенного — 4,5 частей; плодов можжевельника обыкновенного — одну часть; листьев подорожника большого — 2,5 части; семян льна посевного — три части; травы грушанки круглолистной — 1,5 части; плодов шиповника(толченых) — пять частей.

Две-три ст. ложки смеси трав залейте 500 мл крутого кипятка. Настаивайте один час в теплом месте, процедите, добавьте мед, лимон по вкусу. Пейте теплым по трети стакана шесть-восемь раз в день в период обострения.

Температура снижается и болевые ощущения проходят за несколько часов.

При обострении хронического пиелонефрита, сопровождающегося щелочной реакцией

Возьмите пять частей листьев толокнянки; почек березы — три части; травы хвоща полевого — пять частей.

Поместите в термос три ст. ложки смеси этих трав, залейте пол-литра кипятка. Шесть часов настаивайте. Принимайте в три приема в течение дня за 25-30 минут до еды. Принимайте так в течение 10-14 дней.