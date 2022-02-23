Поговорим об остром пиелонефрите

Итак, поговорим об остром пиелонефрите. То есть, что это за болезнь, о причинах ее вызывающих, о лечении народными средствами. А также поговорим о питании при лечении этой болезни: продукты и разрешенные блюда, полезные напитки.

Причины, вызывающие возникновение пиелонефрита

Острый пиелонефрит — неспецифическое бактериально-воспалительное заболевание почек и чашечно-лоханочной системы. То есть заболевание вызвано непосредственным внедрением микробов в почечные лоханки и почечную ткань.

Возбудителями острого воспаления почек являются кишечные палочки, стрептококки, стафилококки, гонококки, вирусы. Заболевание может развиться как осложнение после ангины, гриппа, хронического тонзиллита, мастита, бронхита, панариция и других.

Симптомы острого пиелонефрита

При этом заболевании характерны следующие симптомы: озноб с последующим повышением температуры, частое мочеиспускание. Во время мочеиспускания может беспокоить резь, а также изменение цвета мочи.

Лечение пиелонефрита

Лечение должно быть комплексным, включать медикаментозную терапию, фитотерапию, лечебное питание и диспансерное наблюдение. Медикаментозную терапию проводят в стационаре, режим строго постельный(особенно первую неделю).

Правильное питание играет огромную роль при лечении острого пиелонефрита. Оно должно быть разнообразным и витаминизированным. Ограничиваем потребление рыбы, мяса, грибов и т.д.(100-150 грамм в сутки в отварном виде). Умеренное потребление соли(до 2 грамм в сутки), а при наличии осложнений до 1 грамма в сутки. Пища должна быть в отварном и теплом виде. Режим питания — четыре-пять раз в день по 250-300 грамм.

Какие продукты и блюда разрешены

Супы, приготовленные на овощном наваре, молочные, крупяные, нежирные бульоны из курицы, телятины, индейки. Супы из речной рыбы(щука, окунь, судак), морской рыбы(минтай, треска и т.д.).

Готовить вторые блюда можно из этих же сортов рыбы и мяса в отварном виде. Можно и в запеченном виде(только без корочки).

Гарнир — тушеные овощи: цветная капуста, брокколи, свекла, кабачки, репа, отварной картофель, морковь.

Каши вязкие и рассыпчатые(пшено, гречка, рис, геркулес). Омлет из белков. Молоко низкой жирности. 5% творог, 10% сливки, 1% актимель, простокваша, сыры с жирностью ниже 20%(сулугуни, адыгейский и др.).

Хлеб зерновой с отрубями подсушенный. Из сладостей можно употреблять мармелад, зефир, мед, конфеты «Школьные», «Коровка»(молочный сахар). Чай черный, зеленый, травяной.

Фрукты и ягоды можно употреблять в любом виде: свежем, варенья, джемы, соки.

Необходимо исключить следующие продукты

Все виды жирной рыбы и мяса, острое, соленое, жареное с корочкой. Мясные бульоны из красного мяса(свинина, говядина, баранина). Из овощей необходимо исключить щавель, редьку, квашеную капусту, чеснок, лук, шпинат, редис, перец, горчицу. Нужно отказаться от всех холодных блюд. Нельзя принимать алкоголь.

Средства народной медицины

Где-то после семи дней медикаментозного лечения можно добавить к основному лечению и средства народной медицины.

1. Залейте 500 мл воды две ч. ложки измельченных корней аира болотного, 20 минут настаивайте, процедите. Принимайте за полчаса до еды по 125 мл три-четыре раза в день. Курс — две-три недели, затем сделать семидневный перерыв.

Потом начните принимать второй сбор.

2. Возьмите по одной части плодов можжевельника, листьев березы и толокнянки; две части измельченных плодов шиповника. Все части измельчите, перемешайте, храните в стеклянной посуде в темном и сухом месте.

Ст. ложку смеси без верха поместите в эмалированную кастрюлю, залейте 300 мл холодной воды. Доведите до кипения и пять минут кипятите на малом огне. Снимите с плиты и час-полтора настаивайте, процедите. Принимайте за полчаса до еды по 100 мл три-четыре раза в день. Курс -три-четыре недели, потом сделайте десятидневный перерыв. Затем начните принимать сбор №3.

3. Нужно взять одну часть корня солодки; по две части корня марены красильной, листьев черной смородины, кукурузных рыльцев.

Все измельчите, перемешайте, храните также как и второй сбор.

Поместите в эмалированную кастрюлю ст. ложку смеси. Залейте 350-400 мл холодной воды, 15 минут кипятите на малом огне. Час настаивайте, процедите. Принимайте в теплом виде за 25-30 минут до еды по 75 мл четырежды в день. Курс — один месяц.