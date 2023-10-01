Настойки при болезнях жкт

Известно, что алкоголь при проблемах с кишечником вреден. Так можно ли применять спиртовые(водочные) настойки при болезнях жкт(желудочно-кишечного тракта)? Да, алкоголь относится к строгим противопоказаниям при любых заболеваниях кишечника. Но это не относится к лечебным настойкам. Так как во многих случаях спирт позволяет получить максимум полезных веществ из растений. Что невозможно при использовании водных отваров и настоев. К тому же настойки используются в таких дозировках, что алкоголь не приносит большого вреда. А его побочные действия нейтрализуются целебными веществами, извлеченными из растений.

Настойки, которые можно использовать при лечении заболеваний желудка и кишечника

Средства из корневища аира болотного применяются при изжоге, колитах, воспалениях и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, метеоризме.

Залейте пол-литра водки 70 грамм измельченного корневища аира болотного. Две недели настаивайте, периодически взбалтывая. Принимайте по ст. ложке трижды в день.

Горец змеиный

Лекарство из него используется как вяжущее средство при острых и хронических энтеритах, сопровождающихся поносом.

Готовится из корневищ горца змеиного и 70%-ного спирта в соотношении 1:1. Принимают по ч. ложке два раза в день.

Анис обыкновенный

Средства из аниса снимают спазмы органов брюшной полости; задерживают гнилостные и бродильные процессы в кишечнике; снижают скопление газов в кишечнике.

Залейте литром водки 200 грамм истолченных плодов аниса. Десять дней настаивайте до получения зеленовато-желтой жидкости с характерным запахом. Принимайте по пять-десять капель два-три раза в день.

Горец птичий

Используется для лечения катаров желудка, поносов, всех видов гастрита.

Залейте 200 мл 70%-ного спирта 100 грамм свежей измельченной травы горца. Настаивайте десять дней в темном месте. Принимайте по ч. ложке дважды в день.

Крушина ломкая

Применяется при атонических запорах, спастических колитах, геморрое, трещинах прямой кишки.

25 грамм измельченной сушеной коры крушины ломкой залейте 250 мл водки. Настаивайте в темном месте в течение двадцати дней. Принимайте дважды в день по двадцать-сорок капель. Применяйте как слабительное средство, нормализующее работу кишечника.

Крапива двудомная

Средства из нее применяют при спазмах желудка, рвоте, геморрое.

Набейте листьями свежей крапивы бутылку из темного стекла, доверху долейте водкой, заткните пробкой(не пластмассовой). Первый день настаивайте на свету, восемь суток в темноте. Процедите, отожмите остаток. Принимайте по ч. ложке два-три раза в день.

Рябина обыкновенная

Плоды рябины применяются при поносе, при воспалениях кишечника и дисбактериозе.

Возьмите одну часть ягод рябины и десять частей водки, 14 дней настаивайте. Принимайте по ч. ложке три раза в день.

Тысячелистник обыкновенный

Тысячелистник оказывает сосудорасширяющее и обезболивающее действие при желудочно-кишечных заболеваниях. Применяется при язве и гастритах, хорошо влияет на весь организм, нормализует секреторно-моторные процессы.

Залейте 0,2 литра 70%-ного спирта 20 грамм свежей травы тысячелистника, десять дней настаивайте. Принимайте до еды по 10-15 капель трижды в день.

Подорожник большой

Средства из подорожника помогают при лечении язвы желудка; хронического колита; энтеритов, энтероколитов.

Нарежьте 200 грамм свежих листьев подорожника. Залейте их пол-литра водки и семь дней настаивайте в темноте. Принимайте по ч. ложке три раза в день при лечении тяжелых форм язвенной болезни желудка; острых желудочно-кишечных заболеваний(гастрите, энтерите, энтероколите).