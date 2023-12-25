Травы в помощь сосудам

Большинство болезней — например, тромбофлебит, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульт — так или иначе связаны с плохой проходимостью крови по сосудам. Из множества лекарственных растений, сегодня хочу предложить эти травы в помощь сосудам: лофант анисовый; сушеницу топяную; шлемник байкальский. А также несколько вариантов сборов трав, хорошо зарекомендовавших себя при атеросклерозе.

Лофант анисовый

Это одна из трав, очищающих сосуды и нормализующих кровообращение. Средства из лофанта анисового регулируют давление; уменьшают зависимость от погоды; повышают иммунитет; нормализуют обменные процессы в организме. Способствуют восстановлению здоровья после инфаркта сердца и восстановлению движений после инсульта мозга. А также успокаивают нервную систему, оказывают оздоравливающее воздействие на весь организм.

Рецепт настоя: ч. ложку свежих измельченных листьев, цветков и стеблей лофанта залейте стаканом воды. Кипятите на малом огне десять минут, полчаса настаивайте, процедите, добавьте ч. ложку меда. Принимайте по трети стакана за полчаса до еды(утром натощак) трижды в день. 30 дней принимаем, неделю перерыв и повторите лечение.

Сушеница топяная

Препараты с сушеницей топяной применяют как сосудорасширяющее, противовоспалительное, успокаивающее средство. Чаще всего ее используют в составе сбора трав.

При гипертонии.

Смешайте поровну сухие траву сушеницы, пустырника, цветки боярышника, ветки омелы белой. Литром кипятка залейте две ст. ложки смеси, восемь часов настаивайте, процедите. Пейте по полстакана через час после еды три раза в день. Две недели принимайте, затем две недели перерыв. Провести два-три курса.

При стенокардии.

Возьмите по две части сухой травы сушеницы топяной, астрагала шерстистоцветкового и цветков боярышника; по одной части корня валерианы, листьев мяты перечной, семян укропа. Все смешайте. Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка, держите 15 минут на водяной бане. 45 минут настаивайте, процедите. Пейте по четверти стакана трижды в день. Курс — 14 дней.

Шлемник байкальский

Средства шлемника регулируют кровяное давление. Благодаря им расширяются кровеносные сосуды, замедляется ритм сердечных сокращений. Поэтому они помогают при тахикардии, головной боли, предупреждают судороги.

При головных болях, шуме в голове.

Смешайте одну часть плодов шлемника, четыре части листьев, пять частей сухих корней. Залейте спиртом 1:5, три месяца настаивайте, процедите. Принимайте утром и вечером за полчаса до еды по ч. ложке настойки. Курс лечения — 45-60 дней.

При аритмии.

Принимайте эту же настойку за двадцать минут до еды по 20 капель трижды в день. Курс — до улучшения вашего состояния.

Внимание! Средства шлемника байкальского противопоказаны при гипотонии.

Сборы трав против атеросклероза

1. Смешайте по три ст. ложки сухой травы чабреца(тимьяна ползучего), сушеницы топяной, пустырника пятилопастного, семян укропа; по две ст. ложки ягод земляники лесной, травы мелиссы, хвоща полевого, зверобоя, листьев мать-и-мачехи.

Ст. ложку сбора залейте пол-литра кипятка. Кипятите на слабом огне в закрытой посуде полчаса, остудите, процедите. Пейте по полстакана за 15 минут до еды три раза в день.

2. Этот сбор помогает не только при атеросклерозе, но и при гипертонии, стенокардии, неврозах, ревматических болях.

Смешайте по две ст. ложки сухих корней солодки, травы череды, , цветков календулы; по ст. ложке корней валерианы, семян укропа.

Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка. Кипятите на слабом огне в закрытой посуде 30 минут, настаивайте 15 минут, процедите.

Пейте по трети стакана трижды в день.

Лечитесь сборами по такой схеме: пейте отвар или настой выбранного сбора месяц. Затем сделайте перерыв на 14 дней и снова те же травы применяйте в течение месяца. После 14 дней перерыва поменяйте сбор.