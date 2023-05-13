Лучше обойтись без слабительных

Запор — состояние весьма неприятное и вредное для всего организма человека. В норме здоровый человек должен испражняться от одного до трех раз в сутки. Но главное — не частота походов в туалет, а их регулярность. Если же в течение длительного времени вы не можете нормально сходить в туалет, это требует принятия мер. Но с применением аптечных слабительных средств надо быть очень осторожными, возможны негативные побочные эффекты. Да и при длительном их применении возникает привыкание. То есть, они перестают действовать в привычной дозе. Более того, слабительные средства могут вызвать аллергические реакции и нарушение обмена веществ. Поэтому, лучше обойтись без слабительных.

Как справиться с запорами без использования сильных слабительных

1. Ешьте больше фруктов и овощей вместо мучной и крахмалистой пищи. Растительная клетчатка улучшает перистальтику кишечника. Пейте больше жидкости.

2. Ведите активный образ жизни. Недостаток движения — не последняя причина неправильной работы кишечника.

3. Если даже при соблюдении этих условий вас мучают запоры, пройдите обследование у гастроэнтеролога. Возможно, у вас есть какое-то функциональное нарушение кишечника, эндокринной или нервной системы, которое нужно лечить.

4. Если обследование не выявило никаких нарушений, а запоры продолжают портить вам жизнь, все же лучше обойтись без слабительных. Просто попробуйте изменить свой рацион. Включите в него продукты и травы, оказывающие послабляющее действие: абрикосы и сливы(курага и чернослив); отварная свекла; морская капуста и др. Они даже при длительном употреблении оказывают более щадящее действие, чем лекарственные препараты.

Рецепты применения послабляющих продуктов

1. Употребляйте смесь, состоящую из полстакана огуречного рассола(без специй) и двух ст. ложек меда.

2. Съедайте по три-четыре ст. ложки салата из морской капусты. Или добавляйте по одной-две ч. ложки сухой измельченной водоросли во все блюда вместо соли.

! При некоторых заболеваниях щитовидной железы это средство противопоказано. Поэтому проконсультируйтесь с эндокринологом.

3. Возьмите три-четыре штуки мелко порезанной кураги или чернослива, ч. ложку пшеничных отрубей. Добавьте все в стакан кефира. Пейте этот напиток каждый день и проблем с работой кишечника не будет.

4. Смешайте сок квашеной капусты с цитрусовым соком(1:1).

! Не рекомендуется пить эту смесь людям с повышенной кислотностью желудочного сока.

5. Одно из эффективных слабительных средств — хурма в свежем виде.

6. Быстро решает проблему запора шпинат(в свежем виде и сок из него).

7. Помогут решить проблему с запором два яблока в день.