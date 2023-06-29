Как можно удалить бородавку

Прежде чем говорить о том, как можно удалить бородавку, познакомимся с их видами и как они выглядят.

Обыкновенные

Эти бородавки плотные, сухие, безболезненные при нажатии. Чаще всего поселяются на пальцах рук, под ногтями, на

кистях, ладонях. Но иногда и в других местах появляются.

Подошвенные

Плотные, ороговевшие. Такая бородавка состоит из пучков нитевидных сосочков. А вокруг образовался валик, чем-то похожий на мозоль. Цвет — сероватый.

Плоские

Выглядят как узелки округлой или неправильной формы. Селятся на лице, шее, руках, ногах. Легко переносятся при бритье.

Болезненные

Образуются на пятках и там, где давит обувь.

Генитальные

На ощупь — влажные мягкие узелки с основанием на ножке. Цвет — розовый. Появляются в паховых складках, половых органах. К ним нужно относиться очень серьезно. Поскольку с ними гинекологи связывают риск рака шейки матки. Лечат их в женской консультации.

Старческие(возрастные)

На вид — бляшки, покрытые рыхлыми роговыми массами. Цвет — серый, коричневый, черный. Появляются на лице, шее, туловище. Врачи не считают их бородавками, поскольку их не вызывает вирус. Это возрастные изменения кожи. Лечить их не стоит.

Рецепты от бородавок

1. Разведите в теплой воде поваренную соль и масло чайного дерева. (На пять литров воды — чайная ложка соли и две капли масла). Каждый вечер, перед сном, делайте ванночки для рук или ног в течение десяти-пятнадцати минут. Утром и вечером наносите на бородавку несколько капель масла. Делайте так до полного исчезновения бородавки.

2. Размешайте в эмалированной посуде одну ст. ложку уксуса с двумя ст. ложками лукового сока. Накройте и поставьте на слабый огонь, выдержите десять минут, охладите. Обрабатывайте этим средством бородавку два раза в день.

3. Разведите в четырех частях яблочного уксуса одну часть поваренной соли. Обработайте бородавку и перевяжите стерильным бинтом.

4. Приготовьте крутое тесто из пшеничной муки и уксуса. Распарьте бородавку в горячей воде с пищевой содой. Ороговевшую кожу с ее поверхности срежьте. Положите кусочек приготовленного теста на бородавку, предварительно смазав кожу вокруг нее жирным кремом или вазелином. Накройте пленкой и заклейте лейкопластырем. Через каждые сутки компресс меняйте, срезая каждый раз размягченную поверхность бородавки. Когда выйдет корень, останется только маленькая дырочка, следите за ее безопасным заживлением.

5. Лучшее средство от бородавок давних и больших — сырая луковица, целиком вымоченная в уксусе. Кожу вокруг бородавки смазывайте жирным кремом, цинковой мазью, вазелином. Затем привязывайте луковицу к бородавке на ночь. Через несколько дней бородавка выйдет с корнем.