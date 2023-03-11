Что лечит сирень

В конце мая начале июня, в зависимости от региона ее произрастания, начинает цвести сирень. Ее яркие сиреневые, лиловые, белые цветы с дурманящим ароматом приводят людей в восторг. Но это прелестное растение обладает не только удивительной чарующей красотой, но и ценными лекарственными свойствами. Думаю, каждому будет полезно знать, что лечит сирень и как готовить из нее лечебные средства.

Настойка сирени

Возьмите литровую банку из темного стекла, наполните(неплотно) ее цветками сирени. Залейте доверху водкой(спиртом лучше), на две недели поставьте в темное место, периодически встряхивайте содержимое. Растирайте настойкой болезненные места при суставных болях, артритах, артрозах. Боль утихает довольно быстро.

Настойка на кедровом масле

Наполните свежими цветками сирени 1-1,5 литровую банку. Залейте доверху кедровым маслом(можно и подсолнечным маслом, но кедровое — более целебное). Настаивайте десять-пятнадцать дней.

Используйте это средство для массажа; натирания больных суставов; ревматизме; варикозном расширении вен; смазывайте им ушибы, гематомы, раны.

При мышечных и суставных болях перед самым применением добавьте на одну ст. ложку сиреневого средства две капли эфирного масла пихты. Лечебный эффект будет еще лучше, если перед применением средства вы хорошо распаритесь в ванной.

Настой от простуды

Если вы простудились, если поднялась температура, приготовьте такой настой: ст. ложку цветков сирени; ст. ложку цветков лабазника; ст. ложку цветков липы, смешайте. Залейте пол-литра кипятка, час настаивайте, затем процедите. Пейте по трети стакана два-три раза в день, добавив немного меда. После того как выпьете настой, укутайтесь и пропотейте. Ваше самочувствие значительно улучшится.

От воспалений на коже

Три ст. ложки свежих цветков сирени; три ст. ложки свежих, измельченных листьев сирени; ч. ложка цветков тысячелистника. Все высыпьте в пол-литровую банку из темного стекла, залейте доверху спиртом. Поставьте на две-три недели в темное место, затем процедите. Добавьте в настойку по три капли эфирного масла эвкалипта, гвоздики, чайного дерева. Смочите ватный диск в настойке и протирайте участки кожи с воспалениями, угревой сыпью, прыщиками, раздражением.

Если будете использовать настойку для всего лица, а не точечно. Тогда на стакан кипяченой воды добавьте две ст. ложки настойки и протрите кожу лица.

От бронхита, пневмонии

Тремя стаканами кипятка залейте две ст. ложки цветков сирени, дайте настояться. Принимайте по половине ст. ложки в день.

При гематомах и синяках

Поместите в пол-литровую банку три ст. ложки цветков сирени, залейте доверху спиртом. Настаивайте одну-две недели. Пропитайте настойкой ватный тампон и наложите на ушибы, синяки. Это поможет им быстро рассосаться.

Поможет избавиться от пяточной шпоры

Три ст. ложки цветков сирени; две ст. ложки кашицы чеснока; три ст. ложки сока одуванчика. Все залейте тремя стаканами водки, две недели настаивайте. Делайте на шпору компрессы.

От болей в пояснице, ревматизме, остеохондрозе

Возьмите по полстакана свежих, измельченных цветков и листьев сирени; полстакана сока редьки или редиса; треть стакана измельченных листьев индийского лука(можно и без него обойтись). Залейте тремя стаканами водки, неделю настаивайте, процедите. Храните в холодильнике. Втирайте в больные суставы, растирайте поясницу. Используйте для компрессов при артрите, ломоте суставов, радикулите, ревматизме.

При плохо заживающих ранах, фурункулах, гнойниках

Нужно сделать крепкий отвар из листьев, цветков и веточек сирени. В слегка остывшем отваре пропитайте марлевую салфетку, наложите на воспаленное место, место с раной. Держите пятнадцать минут. Данную процедуру делайте несколько раз в течение дня.

От воспаленных участков кожи лица, прыщиков, ранок на лице

Свежие листья и цветы сирени перекрутите в мясорубке, залейте облепиховым маслом, дайте настояться. Смазывайте проблемные места.

При воспалении десен, пародонтите

Растворите 10 мл настойки цветков сирени(самый первый рецепт) в стакане теплой кипяченой воды. После чистки зубов полощите ротовую полость.

Если ваши глаза устали

Залейте цветки сирени кипятком. Затем их остудите и заверните в марлю, наложите на область глаз. Держите этот компресс пятнадцать минут.