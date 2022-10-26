Что лечат дрожжи. Рецепты.

Чем больше знаешь о лечебных свойствах растений, продуктов, тем легче подобрать лечебное средство. Поэтому и знание о том, что лечат дрожжи, тоже может пригодиться при лечении болезней.

В медицине уже 50 лет используют пивные дрожжи для улучшения обмена веществ, для повышения работоспособности. А также при сахарном диабете, малокровии, гиповитаминозе. Прием пивных дрожжей помогает значительно снизить количество вводимого инсулина при диабете первого типа. А больным диабетом второго типа — улучшить их состояние.

Используют пивные дрожжи и для восполнения дефицита витаминов группы B.

Купить пивные дрожжи можно в аптеках. Их отпускают в таблетках или порошке(сухие). А вот жидкие, разливные(свежие) можно приобрести на пивоваренных заводах. Свежие дрожжи активнее сухих. Поэтому для лечения фурункулов, например, лучше использовать свежие пивные дрожжи.

При прыщах, угревой сыпи, для улучшения состояния волос, кожи, ногтей

Размешайте в половине стакана воды ст. ложку жидких пивных дрожжей. Принимайте за полчаса до еды два-три раза в день. Курс — один месяц.

Для улучшения обмена веществ и при фурункулезе

Смешайте четверть стакана жидких пивных дрожжей с половиной стакана молока. Принимайте за полчаса до еды один раз в день в течение месяца.

При сахарном диабете

Возьмите две ч. ложки порошка сухих пивных дрожжей или 10-12 таблеток. Разведите в половине стакана кипяченой воды. Принимайте один раз в день после еды. Месяц принимаем, две недели перерыв, затем повторите.

При переутомлении, бессоннице, метеочувствительности

Возьмите ч. ложку порошка сухих пивных дрожжей или 5-6 таблеток. Принимайте после еды два раза в день в течение трех недель.

При забывчивости, рассеянности

Нужно пять-шесть таблеток или ч. ложка порошка сухих пивных дрожжей. Принимайте во время еды два-три раза в день. Курс — четыре недели.

Это важно знать Не следует принимать более 20 грамм сухих пивных дрожжей(две ч. ложки порошка). При курсовом приеме, чтобы избежать вздутия живота, снижайте количество сладкого в рационе(сахара, варенья, напитков).

Пивные дрожжи выпускаются еще и с разными добавками

1. С селеном повышают иммунитет;

2. с кальцием — профилактика остеопороза и пародонтоза;

3. с йодом — для улучшения работы щитовидной железы;

4. с калием — для оптимизации работы сердечной мышцы;

5. с цинком способствуют регулированию углеводного обмена. Поэтому их полезно принимать больным сахарным диабетом;

— с медью — улучшают кроветворение, предотвращают преждевременное поседение волос.

Все эти виды дрожжей принимают по две-три таблетки два-три раза в день во время еды. Курс — один месяц.