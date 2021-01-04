Хорошо снимают суставные боли

Если у человека сильно болят суставы, то он снимает боль аптечными обезболивающими препаратами. Какие из них используются чаще всего? НПВС(нестероидные противовоспалительные средства): ибупрофен, мелоксикам, кетопрофен, нимесулид и многие другие. Эти препараты снимают боль, уменьшая воспаления. Вроде можно только радоваться этому. Но, есть маленькое но, от их применения — нежелательные последствия, которые не позволяют применять их бесконечно долго. При их приеме первым страдает пищеварительный тракт. Гастрит и язва желудка начинают причинять не меньшую боль, чем суставные боли. Далее страдают сердечно-сосудистая и выделительная системы. К тому же длительное применение обезболивающих средств чревато усилением недуга(продолжением разрушения суставов). Так что НПВС долго принимать нельзя. Есть достаточно много результативных средств, которые уменьшают боль при начальных стадиях артроза и артрита суставов. А главное они снимают суставные боли без нежелательных последствий.

Рецепты средств от суставных болей

1. Возьмите по две ст.ложки нашатырного спирта, водки, уксуса 6%-ного и воды, хорошо взболтайте и нанесите на кожу ноги от пяток до бедра. Затем сядьте на кровать, положите ногу на подушку и аккуратно ее растирайте, пока кожа не станет сухой. Делайте так утром и вечером.

2. Смешайте и разогрейте на водяной бане две ст.ложки тертого пчелиного воска, один желток и одну ст.ложку меда. В терпимо горячем виде нанесите средство на ткань и приложите к больному суставу на ночь.

3. Залейте двумя стаканами водки один стакан цветков сирени, десять-пятнадцать дней настаивайте, встряхивая ежедневно. Делайте компрессы на суставы рук и ног.

4. Смешайте две ст.ложки цветков сирени с двумя ст.ложками вазелина или топленого жира. Натирайте больные суставы этой мазью.

5. Подмор — это мертвые пчелы. Залейте пол-литра водки полстакана подмора, одну-две недели настаивайте, процедите. Втирайте досуха в больной сустав, затем его утеплите. Десять дней лечите, семь дней перерыв и повторите лечение.

6. Смажьте чистый лист бумаги тонким слоем меда, посыпьте порошком из подмора, закрепите на больном суставе и утеплите.