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Лечение гигромы компрессами

Опубликовано: Боль в суставах

Лечение гигромы компрессами

лечение гигромы компрессами
Лечение гигромы компрессами

Татьяна Ф. из Иркутской области пишет: «У меня на запястье гигрома. Я слышала, что возможно лечение гигромы компрессами. Хотелось бы узнать действительно ли это возможно? И, если да, то подскажите, что может помочь в лечении гигромы».

Сначала, что медики называют гигромой. «Гигрома — это кистозное заболевание во влагалище сухожилия или серозной синовиальной сумке, со слизисто-серозным содержимым». Такие кисты могут возникать из-за не вылеченных травм, хронического воспаления сухожилия или суставов. А также из-за однообразной и сильной нагрузки на суставы. Гигрома кисти — самое распространенное заболевание. Ее считают профессиональной болезнью людей, которые занимаются музыкой, спортсменов, секретарей.

Когда гигрома поддается лечению народными средствами

В самой начальной стадии болезни при нажатии жидкость из гигромы может передвигаться в сосуд. То есть она становится меньше по объему. А при помощи компрессов можно достигнуть размягчения стеночек кисты — следовательно ее возможно вылечить.

Лист капустный

Возьмите лист капусты, помойте его и подсушите. Затем выложите по его поверхности две ч. ложки меда и наложите на гигрому. Поверх наденьте что-то из шерстяной ткани и держите компресс два часа. Данную процедуру необходимо повторять максимум пять раз на протяжении суток. При этом для каждой процедуры нужно брать свежий лист капусты.

Полынь

Нарежьте полстакана травы полыни и ее нужно хорошо потолочь. Затем готовую массу уложите на марлевую салфетку и приложите к больной области. Поверх прикройте целлофаном и утеплите. Спустя два часа компресс уберите. На протяжении дня делайте так два-четыре раза. Курс — минимум 14 дней.

Желчь говяжья

Намочите в желчи кусок бинта, приложите в область гигромы, сверху клеенку и забинтуйте. В течение дня сделайте такую процедуру трижды по два часа.

Сосновый отвар и хлеб

1. Необходимо набрать 1,5-2 килограмма веток молодой сосны. Положите ветки в большую кастрюлю. Залейте теплой водой, чтобы ветки скрылись под водой на три-четыре сантиметра. Поставьте кастрюлю на плиту и кипятите 20 минут. Полученный отвар перелейте в какую-нибудь посуду.

2. Замесите тесто(мука, вода, дрожжи и сода). Ждать пока тесто поднимется не нужно. Сделайте лепешку и испеките ее в духовке.

Если гигрома на ладони, обвяжите ее бинтом и поливайте шишку горячим отваром. Вылить нужно весь отвар. При этом подставьте посуду для стекания жидкости. Потому что отвар можно использовать три-четыре раза, каждый раз подогревая его до 38 градусов.
После того как вы вылеете весь отвар, марлю развяжите. Разрежьте хлебную лепешку и закрепите горячий мякиш на гигроме. Края хлеба должны отступать на 2 сантиметра от краев опухоли. Делайте эту процедуру на ночь. Вскоре вы забудете о своем недуге.

0 +как правильно сделать компресс
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