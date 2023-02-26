Гречка-лечебный продукт

Тому, кто любит и постоянно включает в свой рацион блюда с гречкой, не обязательно знать о ее лечебных свойствах. Он просто эти блюда употребляет и получает из гречневой крупы все полезное для своего организма. А если гречка еще не «частый гость» в вашем меню, то вам следует ее в него включить. Так как действительно гречка-лечебный продукт, который помогает оздоравливать наш организм при различных недомоганиях.

Гречневая крупа помогает при нарушениях обмена веществ(сахарном диабете, ожирении).

Укрепляет кровеносные сосуды и нервную систему, повышает потенцию.

Способствует излечению желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Выводит из организма радионуклиды, увеличивает мышечную силу и выносливость.

Как и с чем готовить гречку при разных болезнях

Для повышения уровня гемоглобина в крови(при анемии): сухую крупу гречки прокалите на сковороде. Затем

измельчите в кофемолке.

Разведите в стакане теплого молока ст. ложку гречневой муки, добавьте ст. ложку меда.

Принимайте эту смесь за полчаса до еды три-четыре раза в день. Лечение проводите в течение семи-десяти дней.

При болезнях щитовидной железы

Возьмите по одному стакану гречневой муки, гречишного меда, измельченных грецких орехов, смешайте. Один раз в неделю ешьте только эту смесь, но не больше двух стаканов. Запивайте ее в неограниченном количестве зеленым чаем или водой. Курс лечения — три-шесть месяцев. Смесь храните в холодильнике.

Лечим лишай

Двумя стаканами кипятка залейте стакан гречки. Пятнадцать минут варите на малом огне, час настаивайте, процедите. Полученным отваром протирайте пораженное место три-четыре раза в день, до полного исчезновения лишая.

Помогает при сахарном диабете

Измельчите в порошок 1-1,5 ст. ложки гречневой крупы. Залейте стаканом кефира, хорошо размешайте. Принимайте утром и вечером за полчаса до еды. Лечение проводите не менее трех месяцев.

При экземе

Разведите водой гречневую муку до получения кашицы. Втирайте ее в пораженные места один-два раза в день. Делайте так до появления положительного результата.

А этот напиток полезен всем, помогает при атеросклерозе

В стакане холодной воды разведите три ст. ложки гречневой муки. В кастрюле вскипятите один литр воды и постепенно влейте в нее приготовленную выше смесь. Доведите до кипения и варите на слабом огне три-пять минут, постоянно помешивая. Снимите с плиты, остудите. Можно для улучшения вкуса добавить мед, растительное масла, орехи. Принимайте смесь утром и вечером по половине-трети стакана. Курс — от двух недель до двух месяцев.