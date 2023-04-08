Если не хватает железа

Если не хватает железа в организме, включите в свой рацион фисташки. В 100 граммах этого вкусного продукта содержится около 60 мг железа. Употребление фисташек в умеренном количестве позволит быстро привести гемоглобин в норму.

Что еще содержится в 100 граммах фисташек кроме железа

1. Фосфор, магний, медь, марганец, калий;

2. Приблизительно 20 грамм белка, который поставляет ценные аминокислоты;

3. 25 грамм углеводов;

4. Примерно 50 грамм жиров, обеспечивающие необходимые организму жирные кислоты.

Благодаря такому богатому содержанию, фисташки не только быстро приводят гемоглобин в норму. Этот продукт еще и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует снижению холестерина. Всего одной горсти в день достаточно для эффективного укрепления иммунитета, профилактики опухолей, замедления процесса старения.

Употреблять фисташки можно не только в чистом виде, но и использовать их при приготовлении салатов. Полезно включить в состав салата природных поставщиков железа — морковь, гранат.

Рецепт салата, богатого железом

Нужно взять: половинку граната; небольшую морковь; немного сметаны; сахар по вкусу; рукколу.

Освободите гранат от зерен, смешайте с протертой на терке морковью. Добавьте к смеси сметану и сахар, тщательно перемешайте.

Фисташки обжарьте на сухой сковороде. Выложите на салатные листья смесь, сверху щедро посыпьте фисташками.

Средства, повышающие гемоглобин

1. Нужно перемолоть по одному стакану грецких орехов и сырой гречневой крупы. Добавьте стакан меда, перемешайте. Употребляйте каждый день по одной ст. ложке.

2. Возьмите поровну грецкие орехи, мед, курагу и изюм. Перемелите и смешайте. Принимайте по три ст. ложки в день.

3. Смешайте по одному стакану кураги, чернослива, грецких орехов, изюма и смелите их. Добавьте два лимона со шкуркой и стакан меда. Употребляйте по три ст. ложки в день.

4. а) По отдельности натрите морковь, сырую свеклу и редьку. Отожмите из них соки, смешайте их в равных количествах.

Принимайте по ст. ложке смеси трижды в день до еды. Курс — три месяца.

б) Смешайте по две части огуречного и свекольного соков и семью частями морковного. Принимайте по 80 грамм за полчаса до еды в течение двадцати дней.