Если не хватает железа
Если не хватает железа в организме, включите в свой рацион фисташки. В 100 граммах этого вкусного продукта содержится около 60 мг железа. Употребление фисташек в умеренном количестве позволит быстро привести гемоглобин в норму.
Что еще содержится в 100 граммах фисташек кроме железа
1. Фосфор, магний, медь, марганец, калий;
2. Приблизительно 20 грамм белка, который поставляет ценные аминокислоты;
3. 25 грамм углеводов;
4. Примерно 50 грамм жиров, обеспечивающие необходимые организму жирные кислоты.
Благодаря такому богатому содержанию, фисташки не только быстро приводят гемоглобин в норму. Этот продукт еще и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует снижению холестерина. Всего одной горсти в день достаточно для эффективного укрепления иммунитета, профилактики опухолей, замедления процесса старения.
Употреблять фисташки можно не только в чистом виде, но и использовать их при приготовлении салатов. Полезно включить в состав салата природных поставщиков железа — морковь, гранат.
Рецепт салата, богатого железом
Нужно взять: половинку граната; небольшую морковь; немного сметаны; сахар по вкусу; рукколу.
Освободите гранат от зерен, смешайте с протертой на терке морковью. Добавьте к смеси сметану и сахар, тщательно перемешайте.
Фисташки обжарьте на сухой сковороде. Выложите на салатные листья смесь, сверху щедро посыпьте фисташками.
Средства, повышающие гемоглобин
1. Нужно перемолоть по одному стакану грецких орехов и сырой гречневой крупы. Добавьте стакан меда, перемешайте. Употребляйте каждый день по одной ст. ложке.
2. Возьмите поровну грецкие орехи, мед, курагу и изюм. Перемелите и смешайте. Принимайте по три ст. ложки в день.
3. Смешайте по одному стакану кураги, чернослива, грецких орехов, изюма и смелите их. Добавьте два лимона со шкуркой и стакан меда. Употребляйте по три ст. ложки в день.
4. а) По отдельности натрите морковь, сырую свеклу и редьку. Отожмите из них соки, смешайте их в равных количествах.
Принимайте по ст. ложке смеси трижды в день до еды. Курс — три месяца.
б) Смешайте по две части огуречного и свекольного соков и семью частями морковного. Принимайте по 80 грамм за полчаса до еды в течение двадцати дней.