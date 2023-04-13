Маски для укрепления волос

Волосы на голове играют важную роль в общем создании привлекательности человека. И когда после расчесывания волос, на расческе остается их целый пучок, никому это не понравится. Мужчинам тоже не хочется лысеть, но особенно тяжело переживают усиленное выпадение волос женщины. В этом случае смогут помочь маски для укрепления волос, скрабы, настойка. Этой проблеме с волосами я и ранее уделял внимание. Десятки рецептов на эту тему вы найдете в этих статьях: «Отвары и маски для волос»; «Домашние средства для волос»; «Чтобы волосы были крепкими и густыми»; «Рецепты от облысения».

Манная маска с солью

Сварите манную кашу на молоке. Возьмите кашу и крупную поваренную соль в равных пропорциях, смешайте. Добавьте ст. ложку жидкого меда и ст. ложку оливкового масла, яичный желток, все перемешайте. Нанесите на корни волос на тридцать минут, а затем смойте.

С медом и солью

Подогрейте 50 мл жидкого цветочного меда на водяной бане. Добавьте 50 грамм крупной соли и взбейте смесь до состояния пены, чтобы полностью растворилась соль.

Нанесите на корни волос, укутайте и держите 20-30 минут. Затем хорошо смойте теплой водой.

Коньячная маска

Приготовьте маску с медом и солью по рецепту выше. Перед нанесением добавьте ст. ложку коньяка. Укутайте голову полиэтиленовой пленкой, полотенцем и держите полчаса. Затем смойте. Можно использовать вместо коньяка кубинский ром.

Маска оливковая с солью

50 мл оливкового масла первого холодного отжима подогрейте на водяной бане. Добавьте 50 грамм крупной соли, смешайте. Нанесите на корни немытых волос, укутайте голову полиэтиленовой пленкой, сверху полотенцем. Через тридцать минут смойте маску теплой водой.

Дрожжевая маска

В кашицу из двух-трех кусочков ржаного хлеба добавьте 40 грамм сахара; пять грамм сухих дрожжей.

Это средство укрепит тонкие пряди, увеличит скорость роста волос.

Скрабы

1. Взбейте два-три сырых яичных желтка с двумя-тремя ст. ложками морской или поваренной соли. Взбейте так, чтобы кристаллы соли не растворились до конца. Нанесите на корни волос и массируйте пять-семь минут до полного растворения соли. Затем смойте.

2. Из косметической голубой глины и воды приготовьте 100 мл кашицы. Добавьте туда столько же крупной соли, перемешайте. Нанесите на голову и массируйте волосяные луковицы в течение пяти-семи минут. Потом смойте.

Настойка

Возьмите пол-литровую банку, набейте ее луковой шелухой, положите 20-30 штук кулинарной гвоздики. Две недели настаивайте в темноте.

Отлейте немного настойки и втирайте ее в корни волос, затем укутайте полотенцем и оставьте на два часа. После вымойте голову.

Еще эффективней будет настойка, если настоять луковую шелуху на коньяке.