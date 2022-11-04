Полезно знать о сладком

Сладкое любят и дети, и взрослые. Малых детей вряд ли волнует польза и вред сладкого: вкусно, сладко и ладно. А вот взрослым полезно знать о сладком некоторые подробности. Эти знания помогут сберечь здоровье вам и вашим детям. Итак, речь пойдет о пользе и вреде сахара и сахарозаменителей.

Чем полезен сахар

Снабжает организм человека энергией, улучшает настроение.

Вред сахара

1. Употребление сахара вызывает кариес зубов. Конечно, не сам сахар является причиной кариеса, а микробы. Они поселяются на зубном налете и питаются сахаром, образуя кислоты, которые и разрушают эмаль.

2. Прием сладкого вызывает выброс инсулина. А это приводит к сильному напряжению поджелудочной железы. В итоге железа начинает плохо работать, что, в свою очередь, приводит к диабету.

3. Злоупотребление сладким способствует увеличению веса.

4. Сахар — пища для человека и для микрофлоры кишечника. А там, на «сладкой почве» усиливается размножение дрожжевых клеток(они всегда есть в кишечнике). Это приводит к брожению и дисбактериозу кишечника.

Норма сахара в день

Чтобы не навредить своему здоровью, женщине можно съедать 50 грамм сахара, мужчине — 60 грамм.

В это количество входит весь сахар за день: в чае, печенье, соках и остальном сладком.

Сахарозаменители натуральные

Фруктоза.

Польза: не требует для своего усвоения инсулина. Ее врачи рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом. Полезна фруктоза и людям, которые заняты тяжелым трудом на производстве, спортсменам.

Вред: усиливает аппетит, человек больше употребляет пищи, что приводит к лишнему весу. При постоянном употреблении фруктозы вместо сахара увеличивается невосприимчивость организма к инсулину. Из-за происходит отложение внутрибрюшного жира. А живот худеет в последнюю очередь.

Е-967(ксилит).

Польза: для усвоения не нужен инсулин. Хорошо подходит людям, которые страдают сахарным диабетом. Снижает ксилит и риск кариеса.

Вред: не стоит его употреблять длительное время, так как он усиливает атеросклероз сосудов. А также есть данные, что ксилит провоцирует рак мочевого пузыря.

Е-420(сорбит).

Польза: не требуется инсулин для его усвоения. Обладает желчегонным эффектом, повышает секрецию желудочного сока. Усиливает работу кишечника, устраняет запоры.

Вред: при употреблении свыше 25-30 грамм вызывает тошноту, расстройство кишечной деятельности. В результате взаимодействия сорбита с некоторыми лекарствами, эти лекарства приобретают ядовитые свойства.

Сахарозаменители искусственные

Е-951(аспартам).

Пользы нет.

Вред: повышает риск ожирения. Вызывает жажду, поэтому вреден гипертоникам и людям с почечной недостаточностью.

В чае или кофе разлагается до высокотоксичного метанола, который потом превращается в канцероген.

В клинических испытаниях на животных вызывает рак мозга.

Длительное применение аспартама может вызвать аллергию, бессонницу, головную боль, депрессию.

Е-950(ацесульфам).

Польза: некалориен, долго хранится.

Вред: содержащийся в нем метиловый эфир ухудшает работу сердечно-сосудистой системы. Запрещен к использованию в ряде стран.

Е-960(стевия).

Не токсичен, снижает давление, хорошо влияет на работу печени и поджелудочной железы, укрепляет кровеносные сосуды.

Вред: отсутствует.

Е-955(сукралоза).

Польза: не нужен инсулин для своего усвоения. Может быть использована в питании людей, которые страдают сахарным диабетом.

Вред: не имеет пищевой ценности и не приносит энергии организму.