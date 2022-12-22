Обезболивают и лечат

Никто не знает, что случится с нами сегодня или завтра, особенно сейчас, в зимнее время. В этот период многие из нас получают ушибы и травмы из-за гололеда на дорогах. А также зимой мы чаще простужаемся, у нас чаще обостряются различные болячки. Поэтому, нужно всегда иметь в своей домашней аптечке средства, которые обезболивают и лечат. Это могут быть не только аптечные лекарства, но и рецепты доступных народных средств. Предлагаю вашему вниманию несколько таких средств. Запишите, пригодятся.

При ушибе

1. Холод(в течение одного-двух дней после получения травмы). Поместите кусок льда в целлофановый пакет и

приложите к больному месту на 10-15 минут. В первый день эту процедуру желательно повторять многократно. Или можно смочить в холодной воде полотенце, или приложить холодный металлический предмет.

2. Уменьшает боль и отек кусочек свиного сала, приложенный к месту ушиба.

3. Приложите на место ушиба лист алоэ, разрезанный вдоль, закрепите бинтом. Повязку меняйте как можно чаще.

4. Приготовьте солевой раствор( две ч. ложки соли на два стакана воды). Смочите в нем хлопчатобумажную ткань, сложенную в три-четыре слоя. Слегка ее отожмите и наложите на больное место на десять-пятнадцать часов.

5. Натрите на терке детское мыло и смешайте с водкой и яичным белком(2:1:1). Пропитайте этой массой марлю и приложите к ушибу.

6. Очень эффективен при ушибе(особенно суставов) компресс с натертым репчатым луком.

Лечение простуды

1. Измельчите восемь луковиц и одну крупную головку чеснока. Залейте их литром молока и варите, пока не станут мягкими. Потом добавьте ст. ложку меда. Принимайте по ст. ложке через каждые полтора-два часа.

2. Возьмите ст. ложку сухой травы мать-и-мачехи, заварите стаканом кипятка. Настаивайте двадцать минут, процедите. Принимайте по ст. ложке четыре-пять раз в день, лучше с медом или сахаром.

3. Из натертой редьки отожмите сок, добавьте ст. ложку меда, размешайте. Принимайте по две ст. ложки за двадцать минут до еды трижды в день. Это средство можно и детям предложить, оно не противное.

От кашля

Смешайте две ст. ложки меда с двумя ст. ложками сливочного масла. Добавьте два желтка и ч. ложку муки. Принимайте по ч. ложке этой смеси до десяти раз в день.

При затяжном кашле

Растопите на водяной бане килограмм меда, добавьте стакан измельченных листьев алоэ, пропарьте на водяной бане.

Отдельно заварите по две ст. ложки липового цвета и березовых почек в двух стаканах воды. Час настаивайте. Процеженные и отжатые отвары влейте в остывший мед с алоэ, добавьте стакан оливкового масла.

Весь состав хорошо перемешайте и разлейте в бутылки, храните в холодильнике. Перед употреблением взбалтывайте и принимайте по ст. ложке три раза в день.