Помогают в лечении недугов

Среди множества народных рецептов, которые помогают в лечении недугов, я выбрал наиболее простые в приготовлении. Но, не смотря на свою простоту, они на протяжении долгих лет доказывают свою лечебную эффективность. Ими пользовались многие люди и остались довольны результатом их применения. Возможно вы уже имеете какой-то из них в своей домашней аптечке. Тогда прошу вас поделиться в комментарии своим опытом лечения данным рецептом.

Настойка от гипертонии

Возьмите два килограмма репчатого лука, отожмите сок. Залейте этим соком в эмалированной посуде двадцать-двадцать пять средних грецких орехов. Добавьте 400 грамм жидкого меда. (Если мед густой, разогрейте его прежде на водяной бане). Затем влейте 400 мл водки, перемешайте. Десять дней настаивайте в темном сухом месте, встряхивая периодически. Процедите в стеклянную емкость и храните в холодильнике.

Принимайте трижды в день за 25-30 минут до еды по ч. ложке на 50 мл воды. 20 дней принимаем, 10 дней перерыв.

Еще рецепт от давления

Мелко нарежьте 20 веточек ели или сосны длиной до 20 см. Залейте их в стеклянной емкости литром очищенной воды. Закройте крышкой и трое суток настаивайте в теплом месте. Затем добавьте в настой две ст. ложки сахара и снова поставьте на три дня. Такую процедуру повторите два раза. После этого добавьте в настой три ст. ложки 9%-ного уксуса и ст. ложку соли. Настаивайте две недели, процедите. Храните в холодильнике.

Принимайте трижды в день по 50 или 100 мл за полчаса до еды.

Курс- от двух недель до двух месяцев. Можно повторять несколько раз в году с небольшими перерывами.

Лечит сразу две болезни

Используют как для лечения бронхита, так и туберкулеза легких.

Нагрейте на водяной бане чугунок. Растопите в нем, помешивая, 100 грамм деревенского несоленого сливочного масла; 100 грамм козьего жира и 50 грамм меда. Добавьте по ст. ложке порошка какао, сока алоэ и лимона. (Для лечения туберкулеза сок лимона исключите). Размешайте до однородной массы.

Принимайте по ст. ложке дважды в день, запивая стаканом горячего молока. Курс — до конца средства. После 14 дней перерыва курс повторите(если потребуется).

Когда периодически немеют пальцы рук и ног

Вечером залейте литром воды треть стакана семян льна. Доведите до кипения и два часа выдержите на водяной бане. Ночь настаивайте, утром процедите. Должно получиться примерно 850 мл киселе-подобной жидкости. Необходимо ее выпить за пять дней: по трети стакана утром натощак и вечером до еды. Чтобы получить положительный эффект, нужно посидеть на таком киселе пятнадцать дней. А через три месяца курс повторить.